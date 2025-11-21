命を奪う、感触がした　サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』PlayStation(R)5版発売

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』を、2025年11月20日（木）より発売開始したことをお知らせいたします。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』PS5版 Launch Trailer

https://youtu.be/7LFoggkkvjc(https://youtu.be/7LFoggkkvjc)

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

PS5(R)版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっています。また、モーションセンサーやスピーカー機能にも対応しており、DualSense ワイヤレスコントローラーの機能を使った遊びをお楽しみいただけます。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2』PS5(R)版 発売記念キャンペーン

『S.T.A.L.K.E.R. 2』PS5(R)版の発売を記念したプレゼントキャンペーンを11月30日（日）まで実施中です。セガ公式X（エックス）アカウント(@SEGA_OFFICIAL(https://x.com/SEGA_OFFICIAL))をフォローいただき、キャンペーン用の投稿(https://x.com/SEGA_OFFICIAL/status/1991431333931803095)をリポストされた方の中から抽選で、素敵なグッズやギフトコードをプレゼントいたします。

詳細はキャンペーンページ(https://stalker2.sega.jp/campaign/release_campaign/index.html)をご確認ください。

【開催期間】2025年11月30日（日）23:59まで

【プレゼント内容】

その１：『S.T.A.L.K.E.R.』チェスト＆ボードゲームセット（2名様）

「S.T.A.L.K.E.R. Legacy Collectors Chest」

「S.T.A.L.K.E.R. The Board Game」

※輸入品のため、取扱説明書等は英語となります。本賞品は未開封品となりますが、日本非売品のため、不具合などがあった際は交換などの対応ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

その２：Amazonギフトコード 3,000円分（10名様）

【応募方法】

その1：セガ公式X（@SEGA_OFFICIAL(https://x.com/SEGA_OFFICIAL)）をフォロー

その2：キャンペーンポスト(https://x.com/SEGA_OFFICIAL/status/1991431333931803095)をリポストする

※Amazonギフトコードの発送は、DMによる当選通知にて発送させていただく予定です。

※キャンペーン運営事務局の都合により、上記内容に変更が発生する場合もございます。あらかじめご了承ください。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』とは

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

PS5(R)版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっています。

【製品概要】

商品名：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows） / Xbox Series X|S / PlayStation(R)5

発売日：

PC / Xbox Series X|S版 配信中（2024年11月21日（木） 配信）

PS5(R)版 発売中（2025年11月20日（木） 発売）

希望小売価格：

PC / Xbox Series X|S版

Standard Edition 7,227円（税込7,950円）

Deluxe Edition 9,545円（税込10,499円）

Ultimate Edition 13,181円（税込14,499円）

※デジタル版のみ販売

PS5(R)版

Standard Edition 7,980円（税込8,778円）

Deluxe Edition 10,480円（税込11,528円）

Ultimate Edition 14,480円（税込15,928円）

※パッケージ版はStandard Editionのみ販売

ジャンル：サバイバルホラーFPS

プレイ人数：1人

メーカー：GSC Game World

CERO表記：Z区分（18歳以上対象）

著作権表記：S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

日本版ポータルサイト：https://stalker2.sega.jp/

公式サイト：https://www.stalker2.com/ja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。