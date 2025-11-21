国境を超えた科学協働が拓く“未来の健康長寿” - HLM Conference 2025

株式会社ASAGI Labs

一般財団法人ASAGI Labs（代表理事：早野 元詞）は、Centre for Healthy Longevity (NUS)（シンガポール国立大学）との共催により「Healthy Longevity & Medicine (HLM) Conference 2025」を開催いたしました。2日間にわたって200名を超える参加者を迎え、健康長寿・ジェロサイエンス・脳の健康に関する最先端研究が議論されました。

本カンファレンスでは、以下の世界をリードする研究者による基調講演が行われ、学術的な刺激と将来展望が共有されました。

- 岡野栄之 教授「Exploring the Secret of Healthy Longevity in Humans by Studying Centenarians and its Application to Dementia Research」- Brian Kennedy 教授「Transforming Ageing」- 中西 真 教授「Targeting Chronic Inflammation to Improve Age-Related Dysfunction」- Christopher Chen 教授「Brain Health is an Essential Pillar of Healthy Longevity」

シンガポールと日本はそれぞれ全世界の中において健康寿命１位と２位の国であることが報告されています(2022年データ、The Legatum institute foundation調べ)。一方で、シンガポールおよび日本共に、超高齢化社会を迎えており、少子化、医療費の増大、介護の人手不足など様々な問題に直面していることも共通しています。

来年、シンガポールと日本は国交60年目を迎えます。今後、老化・健康寿命に関する基礎研究の推進、事業創出、医療・ヘルスケア課題の解決にむけて、両国が世界をリードできるよう、ASAGI Labs、SARA、NUSが連携してまいります。

ASAGI Labsは、今後も次のような活動を通じて科学協働とイノベーション創出に寄与してまいります。

- 日・シンガポールをはじめアジア域内の研究機関・企業・自治体との連携によるコンソーシアム構築- 基礎研究から社会実装へと橋渡しする支援および若手研究者育成- 学術交流・国際会議を通じた知見の発信と人材育成- 新設された「Science Alliance for Research in Asia (SARA)」との連携による、アジア域横断的な科学協力の推進

また、来年のHLM Conferenceは日本にて開催される予定です。

ASAGI Labsとしては、より多くの国内外研究者の皆様をお迎えし、協働研究を一層深める場として会議運営を進めてまいります。

HLM Conference Webサイト：https://www.hlmconference.com/

