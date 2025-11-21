１１月２９日は「いい肉の日」！

～「お客様送料負担なし」商品や「やきまるスリムが当たるキャンペーンも！～

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」では、１１月２５日（火）から１２月９日（火）まで、「いい肉の日は和牛を食べよう２大キャンペーン」を開催します。

本キャンペーンは、「和牛の消費拡大」を応援することを目的とし、１１月２９日の「いい肉の日」に合わせて、各産地自慢のブランド和牛をはじめとした対象商品を「お客様送料負担なし」でお得に購入できるキャンペーンです。

期間中は、対象商品を購入した方の中から抽選で「カセットガススモークレス焼肉グリル やきまるスリム」が当たるキャンペーンを実施します。

また、１１月２９日（土）には、毎月実施している「肉の日限定セール」も開催し、当日限りでおおいた豊後牛や長崎和牛などの商品が特別価格で購入できます。



「いい肉の日は和牛を食べよう２大キャンペーン」 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eiiniku/

【いい肉の日は和牛を食べよう２大キャンペーン概要】

１．お客様送料なしキャンペーン

ア．期 間：令和７年１１月２５日（火）～１２月９日（火）

イ．内 容：期間中、対象の和牛商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※送料はＪＡ全農が負担します。

※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。

ウ．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/eiiniku/

２．プレゼントキャンペーン

ア．期 間：令和７年１１月２５日（火）～１２月９日（火）注文分

イ．内 容：期間中、対象の和牛商品を購入した方の中から抽選で150名様にカセットガススモークレス焼肉グリル「やきまるスリム」をプレゼントします。

ウ．プレゼント商品：カセットガススモークレス焼きグリル「やきまるスリム」150名様

エ．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/eiiniku/

【「お客様送料負担なし」対象商品（一部抜粋）】

〇仙台牛100％ハンバーグ120g×４個+国産牛もつ鍋 塩味 780g(260g×３個セット)

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-eiwa-h-4-m-sio/v

最高５ランクの仙台牛を100％使用したこだわりのハンバーグと、大人気商品の国産牛もつ鍋塩味のセットです。

〇いわて牛切落し（１kg）250g×４パック

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-02-09/

いわて牛をご利用しやすい小分けパックでご用意しています。しぐれ煮や牛丼など幅広い用途でご利用頂けます。

〇但馬牛 ヘレステーキ（150g×２枚）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5401-tajima103-1129/

柔らかさ、美味しさ、うまみが口の中でとろける飽きのこない味わいが特徴の但馬牛をステーキでお召し上がりください。

〇長崎和牛 焼肉用 約500g

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0000017-6/

和牛のオリンピックとも称される「全国和牛能力共進会」の第１０回大会にて最高賞である内閣総理大臣賞を受賞した長崎和牛です。

〇おおいた和牛 ロースすき焼き用600g

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-Feb-76-1/

きめ細かい霜降りを持ち、まろやかでとろけるような風味を持つ「おおいた豊後牛」は、焼肉やすき焼きしゃぶしゃぶなど、どんな料理にも相性抜群です。

〇国産黒毛和牛５等級肩ロース 焼肉用

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g9503-K2024-ZKM-745/

丹精込めたこだわりの逸品、国産黒毛和牛５等級を焼肉でお楽しみください。

【 毎月実施している「肉の日限定セール」対象商品（一部抜粋）】

〇【冷凍】おおいた豊後牛ヒレステーキ ２枚

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g8401-2030/

希少部位ならではのやわらかさと上品なうま味が特徴で、大切な方への贈り物や特別な日の食卓におすすめな逸品です。

〇 長崎和牛 サーロインステーキ（ＪＡごとう）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00022-52-17/

第１０回全国和牛能力共進会、肉牛の部で日本一を獲得したことのある長崎和牛。赤身と脂身のバランスが絶妙できめ細やかな霜降りと深いコクが特徴です。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

