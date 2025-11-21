淡路島西海岸の絶景を望む「青海波-SEIKAIHA-」内の劇場「波乗亭」では、淡路島発の太鼓集団「鼓淡」による単独公演『赫々たる大地へ―和―』を11月23日（日）より開催。本公演期間中の2日間限定で、淡路島で活動する和太鼓クラブ「佐野和太鼓クラブ」、「和太鼓俱楽部 志童」の出演が決定いたしました。

太鼓集団「鼓淡」は2011年に淡路島で発足し、国内だけなく海外でも活躍の幅を広げています。昨年には、イタリアのシチリア島にて開催された国際的な伝統芸能イベント「マンドーロインフィオーレ」に日本代表として出場。26 団体中２位を受賞するなど国内外で実績を誇る太鼓集団です。指導を務めるのは、和太鼓奏者の林英哲氏が率いる「英哲風雲の会」のメンバーであり、太鼓ソリストとして国内外で 活躍する上田秀一郎氏。本公演では、鼓淡による力強い太鼓演奏に加え、音楽島による華麗な楽器の生演奏、さらにダンサーによる美しい踊りが融合します。さらに今回は、淡路市を拠点とする「佐野和太鼓クラブ」、南あわじ市を拠点とする「和太鼓俱楽部 志童」の出演が決定し、淡路島に根差した太鼓文化の魅力を一体となってお届けします。淡路島発・太鼓の響きと熱気が集結する特別なステージを、ぜひ会場でご体感ください。

■『赫々たる大地へ―和―』 概要

開催日時： 11月23日（日）、24日（月・祝）、12月13日（土）、14日（日）各回 16：00 開演（15：30 開場）※佐野和太鼓クラブ（12月13日のみ出演）、和太鼓倶楽部 志童（12月14日のみ出演）出演： 鼓淡／音楽島-Music Island-／地方創生エンターテイナー料金： 一般／4,000円、小中高学生／2,000円（税込）※小学生以下入場無料会場： 劇場「波乗亭」（兵庫県淡路市野島大川70）予約： teket（https://teket.jp/6095/55324）問合わせ： 青海波（株式会社パソナグループ運営）TEL 0799-70-9020

https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/