住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎、本社：東京都千代田区 以下、住友林業）の100％子会社ホームエコ・ロジスティクス株式会社（社長：大島 洋一、本社：東京都新宿区 以下、ホームエコ・ロジスティクス）は建築現場の配送を効率化する「JUCORE（ジュコア） 物流」の配送対象範囲をこれまでの新築戸建てと集合住宅の建築現場に加え、11月1日よりリフォーム現場にも拡充しました。

「JUCORE物流」は①建築現場までの輸送距離を短くするために配送センターを小半径に設置してトラックの稼働率を上げること②商物分離を徹底し異なる仕入れ先の住宅資材を混載する「共同配送」で積載率の向上を図ることを目的としています。サービスの拡充で新築、リフォーム用住宅資材の物流ニーズに対応し人手不足による輸送力不足や環境負荷の低減に繋がる持続可能な建築現場配送を実現します。

■概要・背景

従来の新築戸建住宅や集合住宅の建築現場に向けた住宅資材の共同配送に加え、既設の戸建て及び集合住宅のリフォーム現場への配送を開始しました。「JUCORE物流」の既存ユーザーからリフォーム需要拡大を受け、高まる物流ニーズにも対応した配送サービスを希望する声に応えました。

その他時間指定配送、多層階への階上げ搬入、無人納品（指定場所への置き配）等、各納品現場の要望にきめ細かく対応します。対象地区は首都圏一都三県と関西京阪神地区です。16カ所※1の配送センターから各納品現場の希望納期に応じ配送します。

配送センター拠点一覧（左：首都圏一都三県 11か所 右：関西京阪神地区 5か所）

■市場環境

新設住宅着工戸数が減少傾向にある一方、リフォーム市場規模は2040年に9兆円の市場規模を見込むと推計されており、今後リフォーム市場の成長に伴い大きな事業機会があると期待します。

■今後の展開

2026年には東海地方で、2030年までに福岡県でのサービス展開を目指します。また建材メーカーから配送センターへの長距離・大量輸送による幹線輸送サービスも展開し、建材業界のサプライチェーン全体のワンストップサービスを実現することで物流問題の解決と効率的で持続可能な建築現場配送を実現します。

※1．2025年11月1日時点

■ホームエコ・ロジスティクス株式会社 概要

本 社 東京都新宿区西新宿1-23-7

代表者 大島 洋一

設 立 2010年4月30日

事業概要 住宅関連資材の物流サービス事業、物流コンサルティング

H P https://h-ecologi.co.jp/

【参考資料】

■「JUCORE物流」の特長

① 小半径の物流拠点設置で多様な配送ニーズに対応し、トラックの稼働率向上で物流コスト削減を実現

配送センターは首都圏一都三県の11カ所、関西京阪地区の5カ所（計16カ所）に設置。輸送距離が短くなるよう配送センターを半径10～20㎞の範囲内に配置し、各納品現場への配送時間の短縮や急な資材変更、追加配送等のニーズに対応、トラックの稼働率も高めます。商物分離を徹底し異なる仕入れ先の住宅資材を混載する共同配送で配送サービスを効率化します。従来は各納品現場に建材メーカーがそれぞれ住宅資材を配送していたため配送頻度が高く、納品現場の荷受け負担が常態化し工期にも影響していました。本サービスは工期に応じた物流計画に基づき、配送センターで住宅資材を集約し共同配送することで、従来と比較し配送便を約60%削減。納品現場の荷受け負担を軽減し、配送コストも約10％削減できます。

② 建材物流ノウハウを活かした共同配送と物流計画の立案

ホームエコ・ロジスティクスの建材流通ノウハウを活かし独自の配送案件管理システムを構築。利用者のニーズに合わせた最適な物流でのソリューションを提供します。専門のオペレーターを設置し、各納品現場情報を一元管理、物流データの蓄積・分析、各種データベースから得られる情報を基に建設工程に合わせた物流計画を提供。複数の建材メーカーから納品された住宅資材を建設工程に合わせて配送し、積載効率と配送効率を高めます。将来的には工程管理アプリと連携し納品現場の建設工程に合わせたさらなる効率的な配送を実現します。