琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳）は、2026年1月1日（木・祝）限定でミシガン初日の出クルーズを特別運航いたします。 初日の出クルーズは、日本最大の湖・びわ湖で、新年のスタートを迎えていただく、毎年恒例のクルーズです。赤いパドルがシンボルの「外輪船ミシガン」で約60分間のクルーズを楽しみながら、美しく厳かなご来光をご覧いただけます。山間から昇る太陽がびわ湖の水面を赤く染めていく様子は、とても美しく湖上ならではの光景です。自然が織りなす感動を全身で味わうひととき、新年のスタートをぜひ、びわ湖でお迎えください。 クルーズの概要は次の通りです。

＜ミシガン初日の出クルーズ概要＞

企画名：

ミシガン初日の出クルーズ

運 航 日：

2026年1月1日（木・祝）【WEB予約制】

スケジュール：

大津港発着6:45～7:45

料金：

お一人様 大人3,500円（中学生以上）、小学生1,750円※幼児は大人1名につき1名無料（2名の場合は小学生料金1名分が必要）

ミシガンのデッキから、美しく厳かな初日の出をご覧いただけます。新たな一年の幕開けをぜひびわ湖でお迎えください。また、船内では豚汁の振る舞いサービスもご用意しております。※気象条件により、日の出をご覧いただけない場合がございます

【ミシガンクルーズについて】

びわ湖を代表する大型観光船「外輪船ミシガン」は1982年の就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい景色や比叡山・坂本の街並みをご覧いただけるほか、本格的なお料理や音楽ライブ、観光案内もお楽しみいただけるエンターテイメントクルーズ船です。旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1,045.61トン進水年月:1982年4月https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

ご予約方法：WEBでのみご予約を承ります

当社公式ホームページよりご予約・事前決済をお願いいたします。電話予約不可https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/28372/※キャンセルは、前日12:00以降～17:00まで50％、前日17:00以降100％キャンセル料を頂戴いたします。あらかじめご了承ください

お問い合わせ：

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）

大津港までのアクセス：

京阪電車・びわ湖浜大津駅より徒歩約3分ＪＲ大津駅よりバス約5分（浜大津バス停下車）

※画像はすべてイメージです

https://newscast.jp/attachments/mxPdWTcuGSQtILJFcSLH.pdf