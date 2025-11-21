「阪神タイガース カレンダー 2026（壁掛けタイプ）」を11月23日（日・祝）から発売します！

通信販売でのご注文は、下記にて受付中です。

●阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）

（ https://hcl-c.com/shop/calendar2026/ ）

●阪神タイガース公式オンラインショップ（T-SHOP）

（ https://shop.hanshintigers.jp/ ）





◆商品概要

●阪神タイガース カレンダー 2026（壁掛けタイプ）

2025年シーズンの主力選手のベストショットを大胆かつ繊細にデザイン。

表紙・年間ページは、2025 JERA セントラル・リーグ優勝記念のプレミアム仕様！

【サイズ】610mm×420mm（A2変形）14枚綴り

【価格】税込1,600円

【仕様】圧着タイプ（金具不使用）

【掲載内容】





◆取扱店

●通信販売

●店舗

チームショップアルプス、ファンショップダグアウト、チームショップクラブハウス、

ファンショップベース、阪神タイガースショップ各店、全国主要書店、ローソン一部店舗 他





◆通信販売でのご購入特典

●壁掛けタイプのご購入でもれなく「2025 JERA セントラル・リーグ優勝記念集合写真ポスター」をプレゼント！

※阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）、T-SHOPでのご注文に限ります。





●阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）にて

阪神タイガースカレンダーを1回のご注文で税込合計4,500円以上お買上げの方に、

「オリジナルミニペナントキーホルダー」を1つプレゼント！

※先着2,500個、なくなり次第終了。（ご注文金額の多寡にかかわらず、1回のご注文につき1つが上限です。）

※本特典は、壁掛けタイプに加え、卓上タイプ（デスクカレンダー、マスコットカレンダー）も対象となります（合計3種）。

卓上タイプの詳細は、2025年10月2日（木）公開のリリースをご確認ください。

※阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）でのご注文に限ります。

T-SHOPでのご注文にはミニペナントキーホルダーのプレゼントは付きませんのでご注意ください。





阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）通信販売のお問合せ先

＜阪神タイガースカレンダー事務局＞

URL／ https://hcl-sportsshop.com/ 電話／053-401-6633

※受付時間／平日9：00～17：00（土日祝休） 年末年始休：12/27～1/4

※配送料についての詳細は上記HPからご確認ください（税込6,000円以上のお買い上げで、お届け先1ケ所に限り送料無料）。

※電話での通販に関するお問合せは、カレンダーの発送業務を行う株式会社ピーアンドピー浜松が対応します。









株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1