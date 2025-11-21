「阪神タイガース カレンダー 2026（壁掛けタイプ）」11月23日（日・祝）発売開始！！～表紙・年間ページは2025 JERA セントラル・リーグ優勝記念仕様！～
「阪神タイガース カレンダー 2026（壁掛けタイプ）」を11月23日（日・祝）から発売します！
通信販売でのご注文は、下記にて受付中です。
●阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）
（ https://hcl-c.com/shop/calendar2026/ ）
●阪神タイガース公式オンラインショップ（T-SHOP）
（ https://shop.hanshintigers.jp/ ）
◆商品概要
●阪神タイガース カレンダー 2026（壁掛けタイプ）
2025年シーズンの主力選手のベストショットを大胆かつ繊細にデザイン。
表紙・年間ページは、2025 JERA セントラル・リーグ優勝記念のプレミアム仕様！
【サイズ】610mm×420mm（A2変形）14枚綴り
【価格】税込1,600円
【仕様】圧着タイプ（金具不使用）
【掲載内容】
◆取扱店
●通信販売
●店舗
チームショップアルプス、ファンショップダグアウト、チームショップクラブハウス、
ファンショップベース、阪神タイガースショップ各店、全国主要書店、ローソン一部店舗 他
◆通信販売でのご購入特典
●壁掛けタイプのご購入でもれなく「2025 JERA セントラル・リーグ優勝記念集合写真ポスター」をプレゼント！
※阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）、T-SHOPでのご注文に限ります。
●阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）にて
阪神タイガースカレンダーを1回のご注文で税込合計4,500円以上お買上げの方に、
「オリジナルミニペナントキーホルダー」を1つプレゼント！
※先着2,500個、なくなり次第終了。（ご注文金額の多寡にかかわらず、1回のご注文につき1つが上限です。）
※本特典は、壁掛けタイプに加え、卓上タイプ（デスクカレンダー、マスコットカレンダー）も対象となります（合計3種）。
卓上タイプの詳細は、2025年10月2日（木）公開のリリースをご確認ください。
※阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）でのご注文に限ります。
T-SHOPでのご注文にはミニペナントキーホルダーのプレゼントは付きませんのでご注意ください。
阪神コンテンツリンクオンラインショップ（HCL-SPORTS SHOP）通信販売のお問合せ先
＜阪神タイガースカレンダー事務局＞
URL／ https://hcl-sportsshop.com/ 電話／053-401-6633
※受付時間／平日9：00～17：00（土日祝休） 年末年始休：12/27～1/4
※配送料についての詳細は上記HPからご確認ください（税込6,000円以上のお買い上げで、お届け先1ケ所に限り送料無料）。
※電話での通販に関するお問合せは、カレンダーの発送業務を行う株式会社ピーアンドピー浜松が対応します。
