Optoma社、Flip-Chip COBとデュアル・スマート・プラットフォームを搭載した先進のAll-in-One LEDディスプレイ・ソリューションを発表

台北、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- ディスプレイ技術の世界的リーダーであるOptomaは、最新のAll-in-One LEDディスプレイ・ソリューションを発表し、大型ディスプレイがシームレスにインテリジェントになる新時代の幕開けを告げました。デザイン、パフォーマンス、管理のあらゆる側面が向上し、電源を入れた瞬間に感動を与える、真に没入感のあるエクスペリエンスを実現します。



Optoma All-in-One LEDディスプレイは、さまざまな環境における幅広いプロフェッショナル・ディスプレイのニーズを満たすために、複数のサイズが用意されています。



今回の発売の中心となるのは、108インチ、135インチ、163インチのモデルが用意されたProScene AIO dvLEDシリーズです。このシリーズは、Flip-Chip + COB パッケージング技術、統合Androidシステム、デュアル・インテリジェント管理プラットフォームを搭載しており、シームレスでキャリブレーション不要、手間のかからない大型ディスプレイ・エコシステムを実現します。企業のショーケース、教育活動、ステージでのプレゼンテーションなど、コンテンツをこれまで以上に速く、鮮明に、そしてエレガントに提示できます。

ミニマルなデザイン × 最高級のビジュアル - 電源投入直後から驚きの画質

AIO dvLEDシリーズは、フルHD解像度と高輝度により、より鮮明なテキストとよりダイナミックな画像を実現するプロ仕様のビジュアルを提供し、プレゼンテーションや展示会で使用するビジュアルのクオリティを瞬時に最高レベルに引き上げます。

各ディスプレイは工場出荷前に正確な個別カラー・キャリブレーションが行われ、開梱した瞬間から最高のパフォーマンスが保証されます。

このシリーズは、明るさと放熱性を高めるFlip-Chip LEDアーキテクチャと、保護を強化してほこりの侵入を減らすCOBパッケージングを採用しており、長期安定性を実現する耐久性を備えています。反射を抑えるマット仕上げの表面により、明るい環境でも鮮明な視認性が維持され、高級感と信頼性の高い耐久性が融合しています。

迅速な導入 × 高い柔軟性 - 大規模導入を簡素化

AIO dvLEDラインナップは、軽量の組み立て済みモジュールと超薄型設計を特徴としており、設置時間を大幅に短縮します。

ホットスワップ可能なモジュールと磁気式のフロントアクセス・メンテナンス機構により、部品を所定の位置にカチッとはめるだけの簡単な保守作業が可能になります。

内蔵のAndroidシステムと64 GBのローカル・ストレージにより、外部コンピューターを必要とせずにコンテンツのアップロード、カスタム・インターフェースの作成、スケジュールの設定を行うことができ、柔軟でインテリジェントな表示環境を作成できます。

デュアル・インテリジェント・プラットフォーム × クラウド管理 - よりスマートな集中管理

Optomaの統合エコシステムは、2つの強力なプラットフォームを通じて専門的な管理とコラボレーションを実現します。

それがOMS（Optoma Management Suite） + OSS（Optoma Solution Suite）です。

・OMS / OMSC® クラウド管理

リモート監視、スケジュール設定、コンテンツ更新、24時間365日アラート機能を提供し、ITチームが複数サイトの展開を容易に管理できるようにします。

・OSSコラボレーション・プラットフォーム

画面同期、複数ユーザによる注釈、ワイヤレス・キャストをサポートするインタラクティブ・ハブとして設計されており、シームレスで直感的なコラボレーションを実現します。

高度なマルチディスプレイ・アプリケーションの場合、システムをHQScene200 dvLEDコントローラーと組み合わせることで、4K入力、画像ステッチ、同期されたマルチウィンドウ出力をサポートできます。

ワイヤレス・キャスト × マルチユーザー・コラボレーション - 簡単に操作可能

内蔵のディスプレイ共有システムは、Windows、macOS、Android、iOS間でのワイヤレス・キャストをサポートし、最大4つの分割画面表示を同時に表示できるため、ビジネス会議や授業での取り組みに最適です。

最大120Wの統合オーディオ出力を備えたサウンド・システムはディスプレイに完全に組み込まれているため、余分なケーブルや外部スピーカーが不要になり、完全な没入型オーディオ・ビジュアル体験を実現します。

フル・サイズ・レンジ × あらゆるスペースに対応

Optoma All-in-One LED シリーズには、さまざまな環境に合わせて3つのサイズがあります。

・FHDC108：中規模の会議室や教室に最適

・FHDC135：企業プレゼンテーションやビジネス・シーンに最適な選択肢

・FHDC163：ステージ、展示、礼拝施設で堂々とした存在感を放つセンターピース

プロフェッショナルなオフィスから公共の場まで、このシリーズは、優れた画質とインテリジェントな管理を通じて大型ディスプレイが実現できることを再定義します。

