先日日本に上陸し本格的な展開が始まった韓国キャラクター「カムンとアント」が本日発売の「韓流ぴあ」2026年1月号に満を持して登場！しかもセブンネットで購入をすると限定特典として「カムンとアント」の描きおろしPHOTOCARD（2枚セット）がついてきます。（数に限りがあります）現在、大阪でのコラボカフェも盛況の「カムンとアント」これからも日本のファンに愛されるような展開をしていきます。

「カムンとアント」について

「カムンとアント」は韓国在住のkkamangさんが2023年から展開するキャラクター。カップルの日常を描いたコンテンツがMZ世代の共感を呼び、Instagramのフォロワー数は約75万人、TikTokのフォロワー数は約66万人を突破。再生回数1,000万回を超えるコンテンツも多くあります。見ていて微笑ましくなるカップルのやり取りに、韓国のみならず世界中にファンが急増しています。日本では韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「マイディアミスター～私のおじさん～」などの配給で韓国エンターテイメントを日本に広げている株式会社コンテンツセブンがマスターライセンスを保有し展開をスタートしました。

＜公式SNS＞日本公式Instagram：https://www.instagram.com/kkam_ang_jp/公式Instagram（깜앙）:https://www.instagram.com/kkam__ang/公式TikTok：https://www.tiktok.com/@real_kkam__ang＜公式LINEスタンプ＞LINEスタンプ：https://store.line.me/search/ko?q=kkam__ang＜ライセンスに関するお問い合わせ窓口＞株式会社コンテンツセブン MD事業部t.watanabe@contents7.co.jp※画像掲載時は著作権表記を必ずお願いいたします。ⓒKkam__ang

「韓流ぴあ」2026年1月号概要

【商品概要】『韓流ぴあ』2026年1月号【発売日】2025年11月21日(金)【仕様】オールカラーA4ワイド96ページ【定価】1,350円（税込）【発行】ぴあ株式会社表紙：イ・ジョンソク綴じ込み両面ポスター：ソン・ジュンギ／ハ・ユジュン（A×M×P）×イ・スンヒョプ（N.Flying）インタビュー: イ・ジョンソク、ソン・ジュンギ、イ・ジェフン、 n.SSign（連載）、AHOF、イ・ジョンハ×キム・ドワン、ハ・ユジュン（A×M×P）×イ・スンヒョプ（N.Flying）、チョ・ハンチョル、ユ・ヨンジェ（元B.A.P）、ギュリ（KARA）、 神はサイコロを振らない×Dragon Pony ほか詳細はBOOKぴあまで https://bit.ly/492MyWv