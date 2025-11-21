ブレイクマイケース×GiGOキャンペーン第2弾 開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、当社の対象店舗において、2025年12月5日(金)より、株式会社coly(本社：東京都港区 代表取締役社長：中島 杏奈)が手掛けるアプリゲーム「ブレイクマイケース」とのコラボレーションしたキャンペーン第2弾を開催いたします。




開催概要

■開催期間：2025年12月5日(金)～2026年1月4日(日)


■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE


　※対象店舗は特設ページをご確認ください。


■開催内容


・マストバイキャンペーン


・GiGOグループのお店限定景品の展開


・コラボたい焼き「ブレマイ焼き」の販売


・コラボドリンクの販売


・リポストキャンペーン


・オリジナル店内放送



マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE


　※対象店舗は特設HPをご確認ください。


■キャンペーン内容：


対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルミニカード」をランダムで1枚進呈いたします。


　※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。


　※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。


　※数量限定。なくなり次第、終了となります。



▲オリジナルミニカード 前半(全10種) 配布期間：12月5日(金)～12月19日(金)

▲オリジナルミニカード 後半(全11種) 配布期間：12月20日(土)～1月4日(日)

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。



■12月5日(金)より順次登場予定


・ブレイクマイケース 1st Anniversary ホログラム缶バッジ(全21種)


・ブレイクマイケース 1st Anniversary オーロラアクリルスタンド(全21種)


・ブレイクマイケース ブレマイ焼きマスコットVol.1(全6種)






■12月20日(土)より順次登場予定


・ブレイクマイケース 1st Anniversary ビッグクッションVol.1(全10種)


・ブレイクマイケース 1st Anniversary ビッグクッションVol.2(全11種)


・ブレイクマイケース ブレマイ焼きマスコットVol.2(全6種)






※対象店舗は特設HPをご確認ください。


※画像・イラストはすべてイメージです。



コラボたい焼き

GiGOのたい焼きにて、「ブレイクマイケース」に登場するキャラクターをモチーフにしたコラボたい焼き「ブレマイ焼き」を販売いたします。「ブレマイ焼き」1点ご購入につき、ノベルティコースター(前半10種／後半11種)をランダムで1枚進呈いたします。




■商品名：ブレマイ焼き


■販売期間：


　前半2025年12月5日(金)～12月19日(金)


　後半2025年12月20日(土)～1月4日(日)


■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼き池袋／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店


■販売価格：ブレマイ焼き600円(税込)


■メニュー：全6種


・城瀬 由鶴　


・宇京 真央　


・壱川 春日　


・御門 尊　


・祠堂 恭耶　


・新名 有


■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん


※「ブレマイ焼き」およびノベルティコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※画像・イラストはイメージです。


コラボドリンク

GiGOコラボカフェスタンドにて「ブレイクマイケース」に登場する各部署をイメージしたコラボドリンクを販売いたします。コラボドリンクを1点ご購入につき、ノベルティコースター(前半10種／後半11種)をランダムで1枚進呈いたします。




■商品名：ブレイクマイケース コラボドリンク


■販売期間：


　前半2025年12月5日(金)～12月19日(金)


　後半2025年12月20日(土)～1月4日(日)


■販売価格：700円(税込)


■販売店舗：販売店舗は特設HPをご確認ください。


※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※ノベルティコースターは「ブレマイ焼き」と同じものを提供いたします。


　また、ノベルティコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。


※画像・イラストはすべてイメージです。


リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。


期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ノベルティコースターコンプリートセット(全21種)」をプレゼントいたします。




■応募期間：2025年11月21日(金)～12月4日(木)


■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO


応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html


オリジナル店内放送

ブレイクマイケースに登場する「城瀬由鶴」と「須王芦佳」の録りおろしボイスを使用したオリジナル店内放送を実施いたします。




■放送期間：


　第1弾2025年11月22日(土)～2025年12月4日(木)


　第2弾2025年12月5日(金)～2026年1月4日(日)


■実施店舗：全国のGiGOグループのお店


※実施店舗は特設HPをご確認ください。


※設備によって店内で放送がない店舗がございます。


※放送内容及び放送時間に関しては、店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください。


権利表記

(C)coly


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.


各種公式サイト

●「ブレイクマイケース」公式サイト


https://breakmycase.com/


●キャンペーン特設サイト


https://campaign.gendagigo.jp/2512/breakmycase/