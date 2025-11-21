斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）によるレギュラー番組「斎遊記」次回放送は「斎遊記 -富士山編’25-」 Part 1！

株式会社スペースシャワーネットワーク(C)SWEET LOVE SHOWER 2025／photo by 大峡典人

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty)によるレギュラー番組「斎遊記」の第51回目を、11/25(火)23:30より放送いたします。

3ピースロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」のギターボーカルとして活躍しながら、2019年に結成したバンド「TenTwenty」でも精力的に活動する斎藤宏介が、気になっているものの紹介やゲストを招いてのトーク、貴重なスタジオセッションや弾き語りなど、盛り沢山の内容でお届けしている「斎遊記」。

今回は、「斎遊記 -富士山編’25-」 Part 1を放送！

「斎遊記」としてSWEET LOVE SHOWERには3回目の出演。ステージの模様を2回に渡りお送りします。

ゲストは熊木幸丸(Lucky Kilimanjaro)と石野理子(Aooo)。

今回のPart 1でお送りするセッションは、Aoooの「サラダボウル」、 Lucky Kilimanjaroの「ひとりの夜を抜け」の2曲。

本番前の練習風景や3人の会話を収めた裏側密着、斎遊記ステージの前に別ステージでの出演となったTenTwentyのライブの模様も共にお届けします。

Part 2は12月23日(火)に放送。お楽しみに！

▼番組詳細

番組タイトル：「斎遊記 #51」 放送日時：11/25(火)23:30～24:00

VJ：斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）

ゲスト：熊木幸丸(Lucky Kilimanjaro)、石野理子(Aooo)

番組特設ページURL： https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/(https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/)

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)