特定非営利活動法人地域ひといき(大阪府高槻市・理事長：小林 聖司)は、大阪・関西万博に出展している、とある国のパビリオンと備品の無償譲渡契約を締結しました。ロシア語と英語で書かれた、その無償譲渡契約を翻訳すると、「寄贈品の帳簿価額が契約締結日現在で81,548,400.72テンゲ(日本円にして約2,400万円)」であることが分かりました。





これだけの素晴らしい備品を無料で日本の人たちに譲渡してくださった、とある国のこの想いを大切にして、素晴らしい寄贈品の数々を有効活用してくれる日本国内の公益活動団体や公益活動家(個人)を広く一般公募しております。









■大阪・関西万博寄贈品プログラム実施への想い

営利企業や個人であっても、毎日毎日、仕事や人生において、目の前の人に優しくする。社会全体を明るくする。造る製品一つ一つに優しい想いを込める。





とある国からの暖かい想いに対して、日本の人たちが、そんなことを心掛けてくれるのであれば、それも公益活動団体や公益活動家という名のもとに応募は可能です。





日本が古来から大切してきた、和を以て貴しとなす精神。とある国から頂いた、温かい想い。

その想いに感謝して、その感謝の連鎖が日本全国に広がり、日本が輝ける国となるように

本プロジェクトを少しでも多くの人に知っていただきたいのです。





【寄贈品応募フォーム】

https://select-type.com/e/?id=9vx3WzLXpyY





12月6日公開抽選日に受付台が鎮座

高性能プロジェクター(大型施設用)

寄贈品２０００万円以上の価値のものでした。

価格総額が約2,400万円だったことを示す資料(ファクトチェック)





■大阪・関西万博寄贈品プログラム概要

＜申込み＞

寄贈品申込受付フォーム： https://select-type.com/e/?id=9vx3WzLXpyY

申込期限 ： 2025年１１月２６日(水)まで





＜寄贈備品の公開抽選＞

日時：2025年12月6日(土)10:00～16:00

場所：大阪府高槻市トリシマホール

※高槻市野見6-8(定員1,505名)