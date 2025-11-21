石川県金沢市で永代供養墓・家族葬・室内納骨の販売を行う有限会社心泉の丘（本社：金沢市小将町、以下「心泉の丘」）は、2025年12月より、野田山の永代供養墓「心泉」敷地内にある樹木葬エリアの購入者を対象に、アンケート回答者を対象とした特別キャンペーンを開始いたします。

対象期間は2025年12月1日～2026年5月31日まで。期間中にお申し込みの方は、割引価格でのご案内に加え、兼六園近くの「心泉会館」での分骨利用（室内納骨）を先着順で特典としてご提供します。





■ キャンペーン概要

実施期間：2025年12月1日 ～ 2026年5月31日

対象者：アンケート回答および写真・感想文提供にご協力いただける方

※目隠しした写真と感想文を、当社ホームページやパンフレット等での紹介にご同意いただける方





特典内容：

樹木葬エリアの特別割引価格（最大20％オフ）

兼六園近くの「心泉会館」（小将町）での分骨プランの利用（先着順・無料）

※なお、キャンペーン期間中は室内納骨についても特別割引をご利用いただけます。あわせて、ご希望の方には樹木葬エリアでの分骨プランを特典として無償提供いたします。





■ 樹木葬「心泉」について

～自然と都市を結ぶ、新しい供養のかたち～

金沢市野田山の自然豊かな地にある永代供養墓「心泉」は、最大33回忌（32年間）までの個別管理を可能とし、その後は永代供養墓での合祀供養を行うため、跡取りの心配がありません。また、兼六園近くの「心泉会館」では分骨納骨（室内納骨）も可能で、アクセスの良い都市空間でのお参りと、自然に包まれた樹木葬の両立ができます。





基本プラン（税込）（キャンペーン割引適用時）

・樹木葬エリア：275,000円～

・夫婦区画プラン：440,000円～

・室内納骨分骨利用：特典により無料提供





■ 企画担当コメント

「自然の中に眠りたい」「子どもに負担をかけたくない」

そんな想いに応えながら、都市部でも安心してお参りできる仕組みを整えました。今回のキャンペーンは、実際に利用された方の声をもとに、より多くの方に「心泉の永代供養」を知っていただくことを目的としています。





■ 見学・相談について

無料見学・個別相談は随時受付中（要予約）。

ご希望の方は、下記よりお問い合わせください。





永代供養墓・樹木葬「心泉」

〒921-8174 石川県金沢市山科町ワ

心泉会館（室内納骨所）

〒920-0932 石川県金沢市小将町7-10

予約専用ダイヤル：050-5358-4610（平日・休日9:00～18:00）





■ 会社概要

有限会社心泉の丘

2000年創業。金沢市を拠点に、永代供養墓・樹木葬・室内納骨所・家族葬の提供を行う。 「供養をもっと身近に、心を整える場を地域に」を理念に、仏教体験・書道ワークショップ・宿坊体験など、心に寄り添う文化活動も展開中。

・永代供養・墓じまい・家族葬・法事法要 https://www.gosenzo.com

・永代供養墓・樹木葬と室内納骨 特設サイトhttps://www.gosenzo.com/pr_jyumokusou/

・仏教体験・宿坊心泉 https://shinsen-art.com



