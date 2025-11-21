全国から450人を募集。募集期間は令和8年1月7日まで

厚生労働省では、医療や介護、年金、福祉、雇用対策、働く人の環境整備など、国民生活に密着している厚生労働行政について、広く国民の皆さまからご意見などを収集することを目的に、「厚生労働行政モニター」を募集します。

モニターの募集人数は450人で、選ばれた方には、令和8年4月1日から1年の間に3回程度、インターネットを通じたアンケート調査にご回答いただきます。

応募の締め切りは、令和8年1月7日（水）までです。募集の概要は下記のとおりです。

【募集概要】

■募集人数

・450人程度

※応募者多数の場合は、職種、年齢、地域などバランスを考慮した上で決定し、令和8年3月下旬頃までに、厚生労働行政モニターになっていただく方に直接お知らせします。

■ モニター期間

・1年間 （令和8年4月1日から1年間）

■ 主な依頼内容

・厚生労働省の施策に関するインターネットによるアンケートへの回答（年3回程度）【対象：全員】

・厚生労働行政モニター会議への参加（年2回程度）【対象：20名程度】

■応募資格

・厚生労働行政に関心を持つ18歳（令和8年4月1日現在）以上で、日本国内に居住する方（日本語対応のみ）

※ 国会議員や地方議会議員、常勤の国家公務員、地方公務員は除きます。

・電子メールアドレスを持ち、パソコン、スマートフォン、タブレットからインターネットを利用できる環境にある方

■ 謝礼金

・アンケート調査への回答1回につき、1,000円（予定）

・厚生労働行政モニター会議への参加1回につき、2,000円（予定）

■ 応募に関する詳細情報

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/monitorr08bosyu_00001.html

本件に関するお問合わせ先

大臣官房総務課　広報室

