連続式ベルトテンパリング炉業界の将来展望：2031年までに251百万米ドルに達すると見込まれる
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「連続式ベルトテンパリング炉―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月21日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1605924/continuous-belt-type-tempering-furnace
【レポート概要】
連続式ベルトテンパリング炉の世界市場規模は、2024年に192百万米ドルと推定され、2031年までに251百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.6%と見込まれています。
連続式ベルトテンパリング炉は、金属部品の焼戻し（テンパリング）処理を連続的に行う熱処理設備で、網ベルトやメッシュベルトにワークを載せて炉内に搬送し、一定温度で保持した後に冷却する工程を自動化する。高い温度均一性、処理量の大きさ、安定した品質再現性が求められる。自動車部品、工具、ベアリング部材、精密部品など焼入れ後の靭性改善や残留応力調整に活用され、生産ラインとの直結により効率的な大量処理が可能。雰囲気制御、酸化防止、熱回収による省エネ化、デジタル監視システムなどの高度化が進み、製造現場の自動化・品質安定化に寄与している。
1. 製品タイプ別市場分析：Full-Automatic、 Semi-Automatic
連続式ベルトテンパリング炉市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Automotive、 Machinery、 Electronics、 Others
各用途分野における連続式ベルトテンパリング炉の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Sistem Teknik、 YLSK、 KCMCO Precision、 Xianheng Spring Machinery、 Sungshin Higher Technology、 Zhejiang Omnipotent Spring Machine、 Hangzhou Sanli Furnace、 Nanjing Zhengguang Furnace Industry、 Dongguan Xinding Spring Equipment
連続式ベルトテンパリング炉市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：連続式ベルトテンパリング炉市場の概要と成長見通し
連続式ベルトテンパリング炉の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の連続式ベルトテンパリング炉市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
連続式ベルトテンパリング炉を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における連続式ベルトテンパリング炉の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
