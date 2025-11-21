【新規オープン】全国47都道府県の日本酒飲み放題と旬の海鮮『トロ壱 名古屋駅前店』 2025年11月28日(金)オープン

S.H.N株式会社

全国に飲食店を展開するS.H.N株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋竜太）は、新業態の居酒屋「トロ壱（とろいち）」第1号店を、2025年11月28日（金）17時に名古屋駅前にオープンいたします。

「トロ壱」は、全国47都道府県の日本酒を60分580円から楽しめる飲み放題を提供。肴には旬の海鮮をはじめ、99円からの料理を豊富に取り揃え、学生や会社員など幅広い世代のお客様が気軽に利用できる居酒屋です。

日本酒飲み放題は、冷蔵庫からお好みの銘柄を選び、自分で注ぐセルフスタイル。多彩な銘柄を自由に味わえることが特徴です。日本酒飲み放題以外のドリンクもタコハイ150円、生レモンサワー190円、超炭酸ハイボール290円ほか豊富にご用意しています。

店舗は3フロア、合計146席を備え、ちょい呑みから会社宴会や打ち上げまで、さまざまなシーンでご利用いただけます。営業時間は12:00～翌6:00で、ゆったりとした空間でお客様をお迎えします。

オープンを記念して、当日17時から22時は超炭酸ハイボール(定価290円)を1円で提供します（当日は予約不可、22時閉店）。※文中の価格は税別表記

店舗概要

・店名：トロ壱 名古屋駅前店

・住所：愛知県名古屋市中村区名駅3-16-13

・アクセス：名古屋駅東口から1分

・席数：146席（1階38席、2階64席、3階44席）

・営業時間：12:00～翌6:00

オープン記念イベント

・日時：2025年11月28日(金)17:00～22:00※22:00閉店

・内容：超炭酸ハイボール 税込1円

・条件：１.2フードオーダー制、２.制限時間120分、３.他の優待・クーポン等との併用不可

※オープン当日は予約不可

全国47都道府県の日本酒が勢ぞろい

トロ壱 名古屋駅前店【店舗外観】トロ壱 名古屋駅前店【1階 カウンター席】トロ壱 名古屋駅前店【2階 テーブル席】トロ壱 名古屋駅前店【3階 座敷席】トロ壱 名古屋駅前店【・日本酒 冷蔵庫】トロ壱 名古屋駅前店【テーブル席】トロ壱 ホームページ :https://godproperty.jp/news/opnening-news/20848/トロ壱 公式X :https://x.com/toroichi_nagoyaトロ壱 公式Instagram :https://www.instagram.com/toroichi_nagoya

「トロ壱」では、北海道から沖縄まで、全国47都道府県の日本酒を取り揃えています。ずらりと並んだ冷蔵庫から好みの銘柄を選び、自分で注ぐセルフスタイルの飲み放題（60分580円～）を楽しめます。日本酒に詳しい人も、初めての人も、気軽に幅広い銘柄をお好きなだけ味わえます。

全国47都道府県の日本酒

【日本酒飲み放題】

全国47都道府県の日本酒

60分 580円（税込638円）

90分 1,080円（税込1,188円）

【プレミアム飲み放題】

日本酒(徳利）＋ビール、ハイボール、サワー、お茶割、焼酎、果実酒、カクテル、ソフトドリンクなど50種類

90分1,580円（税込1,738円）

120分1,980円（税込2,178円)

150分2,580円（税込2,838円）

無制限3,680円（税込3,938円）

日本酒はお好きな銘柄を一合徳利980円（税込1,078円）でもご注文いただけます。

肴は酒に合う品を幅広く取り揃え

「トロ壱」では、【刺身】【肉刺し】【すぐ出る】【酒の肴】【サラダ】【揚げ物】【焼き魚】【逸品】【〆】【口直し】の10カテゴリーで、80種類以上の料理を取り揃えています。

中でも、日本酒よくあう魚介料理がおすすめです。鮮魚7種類を豪華に盛り付ける「お造り盛り合わせ」をはじめ、ホタテ刺身、胡麻カンパチ、牡蠣バター、トロ鯖塩焼き、特大ほっけ焼き、子持ちししゃも、ホタルイカの沖漬け、つぶ貝わさび、イカの塩辛などを用意しています。ほかにも、コブクロ刺し、肉味噌ピーマン、子持ちこんにゃく、蒸し豚サラダ、アジフライ、栃尾揚げ納豆などがあり、幅広い味を楽しめます。さらに、揚げ茄子ポン酢、マカロニサラダ、オニオンスライス、チャンジャ、きくらげポン酢は、手頃な99円で提供します。

トロ壱 日本酒よくあう魚介料理刺身

コブクロ刺し

肉味噌ピーマン

子持ちこんにゃく

蒸し豚サラダ

栃尾揚げ納豆

サーモンいくらの親子丼

生チョコアイス

「トロ壱」の宴会コースで忘年会・新年会！

「トロ壱」では、“あったか鍋”を主役に、鶏みぞれ鍋、豚バラ肉の包み鍋、もつ鍋、海鮮ちゃんこ鍋、牡蠣鍋など冬にぴったりな味覚を堪能できる全5種類の鍋コースをラインナップ。11月29日（土）以降のご予約受付を11月21日（金）から開始いたします。

新鮮な刺身盛など、満足度抜群の料理を2時間の飲み放題付きで楽しめるおすすめコースを始め、豪華食材を贅沢に使用した鍋をご堪能ください。

【各種宴会ご予約方法】

「トロ壱」ホームページよりご予約ください。

ご予約はこちらから :https://godproperty.jp/news/opnening-news/20848/

事業会社

【極みトロ壱コース(牡蠣鍋)】6,000円【厳選トロ壱コース(海鮮ちゃんこ鍋)】5,000円【おすすめトロ壱コース(もつ鍋)】4,500円【定番トロ壱コース(豚バラ肉の包み鍋)】4,000円【お手軽コース(鶏みぞれ鍋)】3,000円日本酒を合わせてご堪能ください♪

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、大衆居酒屋「酔っ手羽（よってば）」を多店舗展開。グループ全体では関東圏を中心に200店舗を運営。