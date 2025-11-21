潜水・医療・消防…あらゆる現場で必須！28.6億ドル市場を支えるスチールガスシリンダーの実力
スチールガスシリンダーは、高圧ガスの貯蔵および輸送に使用される容器であり、工業、医療、消防、食品加工、潜水などの分野で広く利用されている。鋼製ガスシリンダーは、主に高品質な炭素鋼または合金鋼で製造されており、優れた機械的強度と耐腐食性を備え、高圧環境にも耐えることができる。
スチールガスシリンダー産業は、産業用ガス、医療用ガス、食品加工用ガスなど、多様な分野における高圧ガスの貯蔵と輸送ニーズを背景に、安定した需要を維持している。近年では、都市インフラの整備や産業機械の高度化に伴い、ガスの安全かつ効率的な取扱いが重要視されており、耐久性と信頼性に優れたスチールガスシリンダーへの期待が高まっている。また、発展途上国におけるインフラ投資の増加も、同製品の需要を下支えする要因となっている。
市場の主な成長ドライバーとしては、まず安全規制の強化と認証制度の普及が挙げられる。多くの国や地域においてガス関連製品の使用基準が厳格化されており、一定の強度と性能を持つ製品の導入が求められている。その中で、スチールガスシリンダーは長年の実績と高い安全性により、依然として優位性を保っている。また、環境配慮型エネルギー（例：水素ガス）の普及により、適切な高圧ガス貯蔵容器としての需要も新たに創出されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界スチールガスシリンダー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/52415/steel-gas-cylinder）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.7%で、2031年までにグローバルスチールガスシリンダー市場規模は28.6億米ドルに達すると予測されている。
図. スチールガスシリンダー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335016&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335016&id=bodyimage2】
図. 世界のスチールガスシリンダー市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スチールガスシリンダーの世界的な主要製造業者には、Worthington Industries、Cylinders Holding、Everest Kanto Cylinder、Rama Cylinders、Norris Cylinder Company、Zhejiang Jindun Gas Equipment Intelligent Manufacturing Co., Ltd.、 Hebei Baigong Industrial Co., Ltd.、 Beijing Tianhai Industrial Co., Ltd.、Messer、Nippon Sansoなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約47.0%の市場シェアを持っていた。
今後の企業展開においては、まず製品の差別化と高付加価値化がカギとなる。耐圧性能、軽量化、腐食防止などの性能を高めた高機能製品の開発により、競合他社との差別化を図ることが可能である。また、ガスの種類や使用用途に応じたカスタマイズ対応を進めることで、顧客ニーズへの柔軟な対応力を強化し、市場での競争力を高めることができる。
グローバル市場への進出も重要な戦略である。特に、新興国市場におけるインフラ整備や産業発展に伴い、ガス供給システムの整備が急速に進んでいる。現地の法規制や仕様に対応した製品設計、現地パートナーとの連携による販売ネットワークの構築など、地域特化型の戦略を展開することで、国際的なプレゼンスを拡大するチャンスが広がる。
