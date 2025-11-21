神戸の老舗カレー店と共同企画「大人のスパイスカレー研究室」2025年12月より全4回シリーズ開催決定 ― 北インドからビリヤニまで本格スパイス料理を学ぶ体験型ワークショップ
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、神戸市中央区のカレー料理店「ヒンホイ」と連携し、2025年12月から2026年3月にかけて全4回の「大人のスパイスカレー研究室」を開催します。本企画は、地域の食文化の魅力を体験的に学べる講座として、各回異なるインド地域のスパイス調理を講師の実演と調理体験を通じて習得するものです。参加費は1人4,000円、オンライン予約制で受付します。
■詳細（開催スケジュール）
【第6回 北インド＋チャイ編】
・開催日：2025年12月7日（日）16:30～19:00
・内容：北インドカレー、バター香る本格チャイ
※現在、満員となっております。（キャンセル待ち受付中）
【第7回 東インド編】
・開催日：2026年1月25日（日）16:30～19:00
・内容：チキンコルマカレー／冬野菜カレー／ひよこ豆カレー
【第8回 ビリヤニ編】
・開催日：2026年2月4日（水）18:30～21:00、2月8日（日）16:30～19:00
・内容：家庭で再現可能なビリヤニ
【第9回 ポークビンダル＋チェティナードカレー編】
・開催日：2026年3月4日（水）18:30～21:00、3月8日（日）16:30～19:00
・内容：西インド・ゴアのポークビンダル、南インド・チェティナードカレー
※過去5回開催された体験企画です。
・会場：カレー料理店 ヒンホイ
（神戸市中央区下山手通5-8-14 山手ダイヤハイツ店6号）
・定員：各回10名（最少催行4名）
・参加費：4,000円（税込）
【販売・申込情報】
体験申込ページ（公式）
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/3ca27f1a-6392-5768-b16b-cf996f36b2bd?lng=ja
体験紹介ページ（公式）
https://local-prime.com/event/spice-curry-workshop-kobe/
・申込締切：各開催日の4日前23:59まで
・申込方法：オンライン予約（クレジット決済）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334929&id=bodyimage1】
■背景
スパイス料理は自宅調理のハードルが高いと思われがちですが、基本的な知識やスパイスの扱い方を身につけることで家庭でも本格的な味わいを再現できます。神姫バス株式会社では、地域事業推進として、兵庫県内の魅力ある人材・店舗と協働した体験コンテンツを開発しています。本企画は、神戸の老舗スパイスカレー店「ヒンホイ」と連携し、食文化体験を通じた地域の魅力発信を目的に実施します。
■概要
本ワークショップは、月ごとに異なるインド地域に焦点を当て、調理の背景やスパイスの特徴を学びながら、実際に手を動かしてカレーを作る少人数制（定員10名）体験です。講師は2007年創業以来、地元で愛され続けるカレー料理店「ヒンホイ」店主の桑原氏が務めます。各回終了後には、できたての料理を参加者全員で試食し、五感で楽しむ時間を提供します。
■Localprimeについて
神姫バス地域事業推進課では、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：https://local-prime.com/
【問い合わせ先】
神姫バス株式会社 Localprime事務局
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
MAIL：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
