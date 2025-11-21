建設用鋼製型枠の市場規模、2031年に2398百万米ドルに達する見込み
2025年11月21日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「建設用鋼製型枠―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、建設用鋼製型枠市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．建設用鋼製型枠市場規模
建設用鋼製型枠の世界市場規模は2024年に1896百万米ドルと推定され、2025年には1916百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が2398百万米ドルに達すると見込まれています。
建設用鋼製型枠は、コンクリート構造物を成形するために使用される鋼製パネルおよび支保工システムで、高い剛性と耐久性を備える。鋼板をフレーム構造に溶接したパネルにより、精度の高いコンクリート打設が可能で、繰り返し使用できることから大型建築やインフラ工事で広く採用される。表面は亜鉛メッキや防錆塗装が施され、施工後の離型性と耐腐食性を確保している。壁、柱、梁、スラブなど用途別に標準化され、連結金具により迅速な組立・解体が行える。木製型枠に比べて形状の安定性が高く、大断面構造・高層建築・トンネル工事の品質要求に対応できる点が優位性となる。近年はモジュール化、軽量化、現場省力化を目的としたシステム型枠の導入が進み、生産効率と施工精度の改善に寄与している。
２．建設用鋼製型枠市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
建設用鋼製型枠市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：ULMA、 Kitsen、 PERI、 Doka、 Tecon、 Meva、 Mortmain、 PASCHAL、 Variant、 Geoplast、 Turquoise、 Adapt Formwork、 ROBUD、 Al Sandan
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
建設用鋼製型枠市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Overall Type、 Combination Type
用途別：Industrial Buildings、 High-rise Buildings、 Venue Architecture、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が建設用鋼製型枠市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1605920/steel-formwork-for-construction
