姫路駅前2026年3月オープン！ 地域をつなぐ複合施設が姫路に誕生。はじまる、みつかる、播磨の物語。 旅の“はじまりの場所”「MONZEN（モンゼン）」
神姫バス株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：長尾 真、以下「神姫バス」）は、姫路・播磨の新たな観光拠点となる体験型複合施設「MONZEN -Himeji Local Gateway」（通称：MONZEN（モンゼン）、以下「MONZEN」）を2026年3月にオープンします。
MONZENは、トラベルコンシェルジュ、ギャラリー、ストア、フードスタンド、の4つの機能を備えた体験型複合施設です。地域の魅力に「ふれる・感じる・つながる」体験を通じて、姫路・播磨のストーリーに出会う新しい観光ゲートとなります。また、2 階にはグループ会社である神姫観光の姫路カウンターを併設し、旅行相談やツアー案内、周辺エリアへの訪問をサポートします。
MONZENは、神姫バスが運営する地域特化型メディア「Localprime（ローカルプライム）」で培ってきた“地域の魅力を掘り下げて伝える編集視点”を活かし、“地域と旅人の関係がはじまる場所”をコンセプトに設計しました。駅前という“通過点”を、訪れる人の好奇心をひらき、旅がはじまる“出発点”へと昇華させる拠点を目指します。
１．店舗概要
【店舗名】MONZEN -Himeji Local Gateway
【オープン】2026年3月（予定）
【所在地】姫路市西駅前町1-4 キュエル姫路1 階・2 階
【施設構成】トラベルコンシェルジュ / ギャラリー（催事）/ ストア（物販）/ フードスタンド（飲食）
【営業時間】9:00～21:00（予定）＊施設機能により変動する可能性あり
【定休日】年末年始・お盆休み
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334986&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334986&id=bodyimage2】
2．見どころ
■ トラベルコンシェルジュ- ヒトと地域をつなぐ（1階）
物販商品の紹介にとどまらず、トラベルコンシェルジュがそれぞれの商品の背景や事業者の想い、地域の見どころまで丁寧にご案内します。 観光情報の提供はもちろん、ガイドブックにない体験プログラムや現地訪問を含むツアー造成のサポートや、手荷物預かりサービスも実施します。
旅の回遊性と快適さを高め、“ふれる・感じる・つながる”を後押しする、旅のプランナーのような存在です。
■ ギャラリー- つくり手と出会い、物語が深まる場所（2階）
地元の事業者や作家の熱い想いに触れられる展示や催事、トークイベントを開催。
つくり手と来訪者が直接つながることで、商品が「買うもの」から「語れる体験」へと変わります。地域の文化を“育て、ひらく”場として、地域のファンを生み出していきます。
■ ストア―「買う」だけで終わらない、出会いの場（1階）
神姫バスが創立以来98年間、地域と共に活動してきた経験を活かし、兵庫県ゆかりの厳選商品をセレクト。
手に取りやすい食品や生活雑貨から、県内の伝統工芸品やカスタムオーダー品まで、地元事業者の想いとともにお届けします。観光客の方にはもちろん、地元の方にとっても新たな発見が生まれる“地域のショーケース”です。
■ フードスタンド- 地元の味わいと、一息つける時間を（1階）
地元食材を活かしたメニューを中心に、五感で地域を楽しめる場をご提供します。
観光の途中で立ち寄る「ひと休みの場所」として、また地元の方が自然に集まる「日常の場」としても機能し、旅人と地域がやわらかく交わる空間をつくります。
■ デジタルサイネージ― 地域をつなぐ“まちの案内板”（2階屋外）
