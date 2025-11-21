全国のリブマックスリゾート施設で「年末年始イベント」が2025年12月31日(水)～2026年1月3日(土)開催決定！
全国196店舗のホテルを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山憲）は、全国のリブマックスリゾートにて、2025年12月31日(水)～2026年1月3日（土）にご宿泊のお客様がご参加いただける「年末年始イベント」を開催いたします。
旅先で迎える年越しに、心温まる一杯
今年の感謝の気持ちを込めて、大晦日恒例の「年越しそば」を今年もご宿泊者様全員にご提供いたします。「沖縄そば」や「にしんそば」「へぎそば」などその地域の特色あるそばを料理長特製のトッピングで彩り、縁起物で皆様と共に今年を締めくくります。
【日程】2025年12月31日（水）
【時間】22:00～23:00
【場所】レストラン
※詳しくはホテルまでお問い合わせください。
新年は餅つき大会と振る舞い酒でスタート！
新年の三が日、日本の伝統文化を体験できる「餅つき大会」を開催いたします。臼と杵を使った本格的な餅つきで、つきたてのお餅をきなこ・あんこ・おろし醤油などで味わえる特別なひとときをお楽しみください。お子様から大人まで参加できるイベントで旅先のお正月をさらに特別な思い出に。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
【日程】2026年1月1日(木)～1月3日(土)
【時間】10:00～11:00
【場所】レストラン・ロビー
※実施施設につきましては、ホテルまでお問い合わせください。
また新年を華やかに迎えるため、三が日に「振る舞い酒」をご提供いたします。人気の地酒や新年を祝う樽酒をご用意しており、日本酒の豊かな香りと味わいでご堪能いただけます。
【日程】2026年1月1日(木)～1月3日(土)
【時間】15:00～23:00
【場所】レストラン・ロビー
※実施施設につきましては、ホテルまでお問い合わせください。
お正月から運試し！豪華賞品が当たるチャンス！
年初めの特別企画として「お楽しみ抽選会」を開催いたします。50インチテレビや無料宿泊券、地域の特産品など豪華賞品をご用意いたしました。期間内にご宿泊のお客様1組につき１回ご参加いただけます。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
【日程】2025年12月31日（水）ご宿泊～2026年1月3日（土）ご宿泊
【時間】チェックアウト時
【場所】フロント・ロビー
※詳しくはホテルまでお問い合わせください。
リブマックス ホテルズ＆リゾーツについて
リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国196店舗を展開中の日本最大級の直営型ホテルブランドです。「リゾートをもっと身近に」をテーマに、天然温泉を利用した客室露天風呂＆スパやビュッフェ形式のお食事など、様々なニーズにお応えしています。
公式HP: https://www.livemax-resort.com/
公式インスタグラム: @livemax_resorts
ご予約について
ホテルリブマックス公式HP: https://www.hotel-livemax.com/
リブマックスリゾート公式HP: https://www.livemax-resort.com/
公式アプリ: AppStore、GooglePlayから「ホテルリブマックス」で検索
お問合せについて
お問合せフォーム: https://www.hotel-livemax.com/contact/