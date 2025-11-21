韓国トップ俳優 イ・ドンウク、2026年2月にLEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in OSAKA / TOKYO開催決定！

株式会社VENEW



韓国を代表する俳優イ・ドンウクが、2026年2月12日(木)グランキューブ大阪、14日(土)東京国際フォーラム ホールAにて「LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in OSAKA / TOKYO」を開催することが決定した。

1999年のデビュー以降、『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』、『九尾狐伝』、『真心が届く』など数々の話題作に出演し、日本でも圧倒的な人気を誇るイ・ドンウクだが、2026年公開予定のDisney+最新作『殺し屋たちの店2（A Shop for Killers 2）』への出演でも大きな注目を集め、前作シーズン1では、叔父ジンマン（イ・ドンウク）の遺した危険な遺産に巻き込まれた姪ジアン（キム・ヘジュン）のサバイバルを描き、アジア全域で高い人気を獲得した作品である。同作はニューヨーク・タイムズの「Best TV Shows 2024」やTIME誌の「2024年韓国ドラマ TOP4」に選出されるなど、国際的にも高い評価を受け、シーズン2にも期待が高まっている。

今年5月、約7年ぶりに日本開催されたファンミーティングでは、温かな交流とファンへの深い思いがSNSでも大きな話題となり、多くの反響を呼んだ。

今回は東京・大阪へと地域を拡大し、バレンタインシーズンに開催されることもあり、より特別でロマンチックな公演になることが期待されている。

本ファンミーティングでは、俳優としての魅力をより身近に感じられるトークをはじめ、観客とのインタラクティブな企画も多数予定しており、VIPアップグレード特典として「前方エリア座席確約」「お見送り会」「直筆サインポスター（抽選）」「都市別オリジナルフォトカード（3枚セット）」など、ここでしか味わえない特別な体験も用意されている。

また現在、日本ではイ・ドンウクのキャラクター“ウクドン（WOOKDONG）”のPOP UPイベントが開催されており、会場は連日賑わいをみせている。





【公演概要】

『LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in OSAKA / TOKYO』

●大阪公演

日時：2026年2月12日（木）開場17:30／開演18:30

会場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

（〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51）

●東京公演

日時：2026年2月14日（土）開場16:00／開演17:00

会場：東京国際フォーラム ホールA

（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

【チケット料金】

◆一般席（指定席）：14,000円（税込）

※チケット料金のほかに別途プレイガイド手数料が発生いたします。

※3歳以下入場不可、4歳以上有料

＜特典＞

- オリジナルメッセージカード

◆VIP席（アップグレード）：8,000円（税込）

※一般席14,000円＋アップグレード料金8,000円＝合計22,000円（税込）となります。

対象者：一般席をご購入の方のみ申込可能

＜VIP特典＞

- 前方エリア座席確約

- お見送り会参加

- 直筆サインポスター（要抽選）

- オリジナルフォトカード3枚（各都市別）

【チケットスケジュール】

◆イ・ドンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ先行（抽選）※同行者は非会員可

受付期間：2025年11月22日（土）12:00～11月30日（日）23:59

当落発表日時：2025年12月5日（金）15:00頃

※イ・ドンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ会員または受付期間中にご入会された方のみのご応募が対象となります。

◆イ・ドンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ2次先行（抽選）※同行者は非会員可

受付期間：2025年12月1日（月）12:00～12月7日（日）23:59

当落発表日時：2025年12月12日（金）15:00頃

※イ・ドンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ会員または受付期間中にご入会された方のみのご応募が対象となります。

◆オフィシャル先行（抽選）

受付期間：2025年12月8日（月）12:00～12月14日（日）23:59

当落発表日時：2025年12月19日（金）15:00頃

◆海外在住の方はこちら（Overseas reception）

Application Period：December 8,2025（MON） 12:00（JST） ～ December 14,2025（SUN） 23:59（JST）

Results Announcement Date：December 19,2025（FRI）15:00

◆ローソンチケット先行（抽選）

受付期間：2025年12月15日（月）12:00～12月21日（日）23:59

当落発表日時：2025年12月25日（木）15:00頃

◆VIP（アップグレード）受付（抽選）

受付期間：2026年1月10日（土）12:00～1月18日（日）23:59

当落発表日：2026年1月22日（金）

▼LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in OSAKA / TOKYO特設サイト

https://leedongwook.co

主催：株式会社VENEW

企画・制作：KINGKONG by STARSHIP／SHOW NOTE／YJ PARTNERS

制作協力：DISK GARAGE