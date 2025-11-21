ナレフルチャット、最新AIモデル「Gemini 3 Pro」と「GPT-5.1」の提供を開始
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、2025年11月14日（金）にOpenAI社の最新モデル「GPT-5.1」を、11月19日（水）にはGoogle社の最新モデル「Gemini 3 Pro」を利用可能モデルとして追加したことを発表いたします。
■ 発表の背景と目的
生成AIの技術進化は目覚ましく、企業が最新技術を活用することは競争力維持に不可欠です。当社は「常に最新のAIモデルを迅速に提供し、ご体験いただく」ことを重視し、今回、業界をリードする2つの最新モデルを短期間で実装いたしました。これにより、ユーザー企業は最新の生成AI技術にいち早く触れることができるため、生成AI活用の幅がさらに広がります。
■ 追加されたAIモデルの特徴
【Gemini 3 Pro】（11月19日追加・プレビュー版）
Gemini 3シリーズの最初のモデルで、長大なデータ処理におすすめな最先端マルチモーダルAIモデルです。ナレフルチャットでは、複雑なタスクに適した推論モデルである「拡張思考」と、非推論型の「標準」の2種類を提供します。
・ Geminiの特徴でもある長大なデータ処理に強く、マルチモーダル理解（テキスト・画像・音声等の統合処理）、コーディングの分野において極めて高い性能を発揮
・ やりたいことの概要を伝えるだけで意図を理解してくれる、最先端の推論能力
・ その他の、主要なベンチマークテストでも圧倒的なスコアを記録
＜参考記事＞
最新AIモデル「Gemini 3 Pro」を徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/gemini3-google-ai/
【GPT-5.1】（11月14日追加）
OpenAI社の最新モデルで、こちらも「拡張思考」と「標準」の2種類をご提供しています。会話の温かみ、指示への追従性、推論力のすべてが従来モデルから強化されました。
・ 拡張思考版：専門的・複雑なタスクに適しており、複雑な問題に粘り強く取り組みます
・ 標準版：日常会話や一般的な業務利用に適し、シンプルなタスクでは高速に動作します
より直感的なコミュニケーションが可能となり、AIとの対話がさらに自然になります。
■ 今後の展望
当社は今後も、主要AI企業の最新モデルを迅速に提供し続けます。ユーザー企業が常に最先端のAI技術にアクセスできる環境を整備することで、創造的な活動と業務効率化を継続的に支援してまいります。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTとMicrosoft Copilotの違いとは？
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-copilot-difference/
ChatGPTの社内利用で業務効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-internal-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
CLINKS株式会社
