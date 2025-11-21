全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、今年オープンしたリアル脱出ゲームの常設店「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」(東京都渋谷区宇田川町)にて、2026年1月29日(木)より3つの新作リアル脱出ゲームをスタートいたします。★店舗サイト：https://realdgame.jp/shop/shibuya/

新作リアル脱出ゲームが登場するのは、ビルの地下1階／地下2階の2フロアに広がる「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」のうち、地下1階フロア。2026年1月13日(火)から1月28日(水)は地下1階フロアの営業をお休みして、新しく始まるイベントの準備期間となります。

新作イベント1つ目はプロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」率いる“POKER ROOM”が監修したリアル脱出ゲーム！

ポーカーテーブルやチップなど本物のポーカールームさながらの雰囲気でリアル脱出ゲームを楽しめる、リアル脱出ゲーム『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』。「謎を解き明かすことで、カードを入れ替え運命を変える力」を手に入れたプレイヤーが、“絶対に負けられない”勝負に挑む本イベントでは、イベント中、実際にポーカー勝負を楽しむことができます。ポーカーエンタメのトップランナーである「世界のヨコサワ」およびPOKER ROOMと、リアル脱出ゲームをはじめとする最高の体験型ゲーム・イベントを創りあげてきたSCRAPがタッグを組むことで、ポーカーの魅力とリアル脱出ゲームの面白さを最大限に引き出した、新たな体験型エンターテインメントをお楽しみいただけます。ポーカーと謎解きの面白さが融合した、新たな形のリアル脱出ゲームにぜひご期待ください。残りの新作イベント情報は、後日公開いたします！

開催中の『THE SECRET AGENT』REMAKEを楽しめるのは2026年1月12日(月祝)まで！

地下1階で現在開催中の本作は、2017年に開催された、リアル潜入ゲームの第1作目『THE SECRET AGENT』のリメイクイベント。プレイヤーはスパイとなって敵の基地に潜入し、巡回する警備兵や数々のトラップを突破しながらミッション達成を目指します。壁やロッカーに身を潜め、レーザートラップや鍵のかかった部屋を攻略していく、そんな映画のワンシーンのようなスリルが体験ができる本イベントは、多くの方にご好評をいただきました。チケットは現在12月開催分まで販売しております。イベント内は撮影可能なエリアも多くあるので、まだ体験していない方も、もう一度あのミッションに挑戦したい方も、ぜひイベント終了の前に挑戦してください。▽「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」の様子

渋谷センター街からほど近い、井の頭通り沿いに位置する「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」。1月以降も続々と新作イベントが登場予定です！ここでしか遊べないリアル脱出ゲームが集まる、アクセス抜群のパワーアップした店舗で、みなさまをお待ちしております！

「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」概要

◼︎店舗サイトhttps://realdgame.jp/shop/shibuya/◼︎店舗CMhttps://youtu.be/LBMKecp_r3c■住所〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル 地下1階／地下2階 (JR渋谷駅より徒歩5分)※駐車場・駐輪場はありません。近くのコインパーキングを利用していただくか公共の交通機関をご利用下さい。■営業スケジュール～2026年1月12日(月祝) 通常営業2026年1月13日(火)～ 全面休業 ※ナゾトキ街歩きゲーム『地下謎への招待状 2025』、ナゾトキ街歩きゲーム『渋谷謎解き街歩き』の引換は、休業中も渋谷店にて対応いたします。2026年1月17日(土)～ 地下2階｜通常営業 ※リアル脱出ゲーム『忘れ雪の君をさがして』、リアル脱出ゲーム『Escape from The NINE ROOMS』、リアル脱出ゲーム『ナゾだらけの水族館からの脱出』にご参加可能です。2026年1月29日(木) 新作リアル脱出ゲームスタート■営業時間月曜日～金曜日／10:30～ (受付終了時間：21:00)土曜日、日曜日、祝日、ハイシーズン／9:00～ (受付終了時間：21:00)不定休■イベントラインナップリアル脱出ゲーム『忘れ雪の君をさがして』 https://realdgame.jp/s/wasureyuki/リアル脱出ゲーム『ナゾだらけの水族館からの脱出』 https://realdgame.jp/shop/shibuya/events/nazodarake2/リアル脱出ゲーム『Escape from The NINE ROOMS』 https://realdgame.jp/9rooms/＜2026年1月12日(月祝)まで＞リアル潜入ゲーム『THE SECRET AGENT』REMAKE https://realstealthgame.jp/thesecretagent/＜2026年1月29日(木)から＞リアル脱出ゲーム『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』 https://realdgame.jp/s/poker/and more…☆「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_shibuya/☆「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」公式Xアカウント：https://x.com/scrap_shibuya◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉リアル潜入ゲームとは

あなた自身がスパイやエージェントとなって、ミッションコンプリートを目指す体験型ゲーム・イベント。ミッションコンプリートのためには、敵の目をかいくぐりながら情報を入手し、さまざまなトラップを突破していかなければなりません。まるでスパイ映画の主人公になったかのような圧倒的没入感を体験できる、「リアル脱出ゲーム」を生み出したSCRAPによる新機軸のアクションゲーム。※「リアル潜入ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル潜入ゲーム」オフィシャルサイト：https://realstealthgame.jp/☆「リアル潜入ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realstealthgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine