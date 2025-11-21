縫製会社として国内ブランドの生産を手がけてきた株式会社ウエタケ(所在地：栃木県栃木市岩舟町新里580-1、代表取締役：植竹 賢治)は、自社のファクトリーブランド UTAKE(ユーテイク)にて日々ご愛顧いただいている皆さまへ感謝を込めて、1年の締めくくりにふさわしいスペシャルセールを本日からスタートいたします！



トートバッグ

【品格溢れる高級イタリアンレザーアイテム】

商品名：トートバッグ

素材　：牛革

サイズ：高さ32cm、上横幅28cm、底横幅28cm、底マチ9cm、持ち手高さ12cm

カラー：ブラック、タン、トープの3色



ボストンバッグ


【日常に寄り添う、飽きのこないシンプルなデザイン】

商品名：ボストンバッグ

素材　：牛革

サイズ：高さ28cm、上横幅38cm、底横幅38cm、底マチ15cm、持ち手高さ19cm

カラー：ブラック、キャメル、グレージュの3色




ミニトートバッグ


【レザーの重厚感を感じる軽快なキャンバスバッグ】

商品名：ミニトートバッグ

素材　：牛革、コットン76％、ポリウレタン15％、ポリエステル9％

サイズ：高さ17cm、上横幅25cm、底横幅25cm、底マチ14cm、持ち手高さ12cm、ショルダー紐長さ100-120cm

カラー：キャメル


■UTAKE公式ストアはこちら

URL　 ： https://utake-official.stores.jp/



日々ご愛顧いただいている皆さまへ感謝を込めて、1年の締めくくりにふさわしいスペシャルセールを開催いたします。


【セール概要】

期間　　　： 2025年12月1日(Mon)0:00 - 12月21日(Sun)24:00

セール内容： 本革を贅沢に使用した日本製バッグが全商品45％OFF！！

URL　　　 ： https://utake-official.stores.jp/



全品45％OFFの特別価格で販売いたします。

在庫がなくなり次第、販売終了となりますのでどうぞお早めにご覧ください。


JAPAN MADEの誇りを胸に、職人がひとつひとつ丁寧に仕立てたバッグをぜひこの機会にお手に取ってください。


ジャガードクラッチバッグ


【存在感を放つジャガードバッグ】

商品名：ジャガードクラッチバッグ

素材　：綿58％、ポリエステル40％、その他2％ / design by France made、牛革

サイズ：【バッグ】高さ32cm、上横幅38cm、底横幅38cm、底マチ16cm、レザー部分高さ10cm

　　　　【POUCH SIZE】高さ20cm、横幅28cm


ジャガードトートバッグ ミニ


【人気のミニサイズ トートバッグ】

商品名：ジャガードトートバッグ ミニ

素材　：綿58％、ポリエステル40％、その他2％ / design by France made 、牛革

サイズ：【バッグ】高さ26cm、横幅40cm、底マチ14cm、持ち手高さ17cm

　　　　【POUCH SIZE】高さ20cm、横幅28cm


■UTAKE公式ストアはこちら

URL　　： utake-official.stores.jp



【会社概要】

会社名　： 株式会社ウエタケ

ブランド： UTAKE(ユーテイク)

代表者　： 植竹 賢治

所在地　： 〒329-4316 栃木県栃木市岩舟町新里580-1

設立　　： 1985年(昭和60年)1月

事業内容： 革製品製造・各種バッグ等の製造、オーダーメイド商品製造

資本金　： 1,000万円

URL　　 ： https://uetake-iwafune.com/