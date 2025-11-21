淡路島のリゾートホテル「ホテルアナガ」冬の新メニュー登場！鳴門海峡を望む絶景レストランで旬のコース料理を提供開始
淡路島・鳴門海峡(大鳴門橋)を望むリゾートホテル「ホテルアナガ」(所在地：兵庫県南あわじ市阿那賀1109、総支配人：井植 啓悟)では、Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi 2025年ウインターメニューの提供をスタートしました！
淡路島の絶景を望む「Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi」では、ランチ・ディナーともに内容を一新し、旬の食材をふんだんに使ったコース料理を期間限定でお楽しみいただきます。
地元・淡路近海で獲れた新鮮な魚介類や、淡路ビーフ、淡路玉ねぎなど、四季折々の食材を繊細かつ革新的な“イノベーティブ・スタイルフレンチ”でご堪能いただけます。
記念日や特別な日のお食事にはもちろん、旅の思い出のひとコマとしても最適です。
レストラン「Anaga」： https://www.hotelanaga.com/restaurants/restaurant_anaga/
ホテルアナガ ： https://www.hotelanaga.com/
Winter 2025 Cuisine
【ランチタイム】 11:30～15:00(L.O.13:30)
Short tasting(ショートテイスティング)※前日までの要予約
季節の恵みを詰め込んだ前菜、魚料理、肉料理が揃う充実のランチコース。
軽やかさの中に深い味わいを感じる、冬限定の味覚をご堪能ください。
◇ショートテイスティング◇
・ビーツのベロアを纏った真鯛のセヴィーチェ
・蕪のポタージュ
・鰆のリゾット
＊鮑のロースト添え ＋2,000円
・洲本産 雪姫ポークのロースト
・洋梨とプラリネのタルト
・お好みの温かいお飲み物
お一人様 6,500円(税込)
【ディナータイム】 17:30～(一部)／19:00～(二部)(ラストオーダー)
Degustation(デギュスタシオン)※前日までの要予約
淡路ビーフ・サーロインを主役に、スペシャリテ『鮑の塩釜焼き』をはじめ、島内から厳選した旬の食材を使用。
四季折々の恵みを美しい一皿一皿に仕立てた、シェフおすすめのフルコース
◇デギュスタシオン◇
・北坂卵のフランとカワハギの肝和え
鰆のカネロニ 春菊クーリー
・ビーツのベロアを纏った真鯛のセヴィーチェ
・3年トラフグのブロスリゾット
・鮑を使ったスペシャリテ
・淡路ビーフ・サーロインのロティ
・葡萄とマスカルポーネ
・鳴門金時のモンブラン
・小さな焼き菓子
お一人様 18,500円(税込)
Heritiers(エリティエール)※前日までの要予約
レストラン「Anaga」でご提供するスタンダードコース。
魚介の旨みを堪能いただける前菜から、メインには上質な淡路和牛を使用した一皿まで、島の恵みを存分にお楽しみいただけます。
◇エリティエール◇
・アミューズブーシュ
・ビーツのベロアを纏った真鯛のセヴィーチェ
・3年トラフグのブロスリゾット
・鮑を使ったスペシャリテ
・淡路和牛のロティ
・2種のデザート
・小さな焼き菓子
お一人様 15,500円(税込)
Setouchi(瀬戸内)※3日前までの要予約
旬の魚介を豪快かつ繊細に仕立てた一皿一皿。
芳醇な味わいのブイヤベースや、季節感あふれるシェフオリジナルの逸品がテーブルを華やかに彩ります。
大皿料理を中心に、2名様で取り分けながら楽しむシェアスタイルのディナーコースです。
◇瀬戸内◇
・近海より届く4種の魚介のオリゾンタル
・鳴門鯛のブイヤベース
・鮑のリゾット バジル風味の肝ソース
・淡路ビーフのロティ
・メインデザート
お一人様 12,500円(税込)
ご予約・お問い合わせはお気軽にどうぞ。
Anaga The Restaurantで、五感を満たす特別なひとときをお過ごしください。
【その他レストランメニューのご案内】
●2025年ホテルアナガのクリスマス
鳴門海峡を望むレストラン「Anaga」で、心安らぐ優雅な時間をお楽しみください。
https://www.hotelanaga.com/news/9241/
ホテルアナガのクリスマス
●クリスマス・ランチ
■2025年12月24日・25日
鳴門海峡を望むレストラン「Anaga」で、心安らぐ優雅なランチタイムをお楽しみください。
時間：11:30～13:30(L.O.)
※要予約
○Christmas Lunch
・3種の魚介のガルグイユ
・蕪のポタージュ
・鰆と冬野菜のコンポジション
・淡路ビーフ・ランプ肉のロースト
・クリスマス特別デザート
◇料金／お一人様 8,500円(税込)
●ホテルアナガの忘新年会プラン
一年の締めくくり、そして新たな年の始まりを彩る特別な集いに。
ホテルアナガでは、上質な空間で語らいのひとときをお楽しみいただける忘新年会プランをご用意いたしました。
https://www.hotelanaga.com/news/9229/
ホテルアナガの忘新年会
ホテルアナガ外観
■ホテルアナガ 施設概要
名称 ： HOTEL ANAGA (ホテルアナガ)
所在地 ： 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109
TEL ： 0799-39-1111
ホームページ： https://www.hotelanaga.com/
開業 ： 1987年(昭和62年)7月1日
敷地面積 ： 約25,000m2
建築規模 ： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ述べ面積／約5,800m2
客室数 ： ・本館／40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、
スーペリアツイン8室、スタンダードツイン13室、
スタンダードダブル1室)
・ドギー・ヴィラ／5室 (ドギー・ヴィラ4棟)
レストラン ： レストラン「Anaga」66席
ラウンジ16席 カウンター5席 宴会場(着席80名)
その他施設 ： 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン
テニスコート(オムニコート3面／内：ナイター1面)
宿泊料金 ： 1室2名様ご利用 お1人様 税込 29,000円～(1泊2食付き)
チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00
関連会社 ： ・ユーアールエー株式会社 [淡路ハイウェイオアシス]
・淡路フェリーボート株式会社 [洲本ゴルフ倶楽部]
・アイジー興産株式会社 [ジェームス山自動車学院]
■Anaga The Restaurant Awaji-Setouchi chef
料理長：島岡 雄一
大阪のイタリアン、フレンチ数軒で修業後、2005年に渡仏し、ハーブを使った摘み草料理や、魚介料理を学ぶ。
帰国後、国内のレストランにて副料理長、料理長を経て2018年に家族とともに淡路島に移住。
Awaji-Setouchi Cuisineを追求し淡路島の発展を目指す。
趣味は釣りと陶芸。
●経歴
・1978年生まれ
・2005年 スイス国境近く、アヌシー湖の湖畔にある3つ星レストラン
「メゾン・ド・マルク・ヴェラ」
シェフ自ら山から採ってくるハーブを使った〈摘み草料理〉を得意とする
マルク・ヴェラシェフに師事
https://www.marcveyrat.fr/
・2006年 フランス西海岸、ラ・ロシェルの2つ星レストラン
「リシャール&クリストファー・クタンソウ」
目の前に広がる大西洋から水揚げされる海の幸の料理を学ぶ。
https://www.coutanceaularochelle.com
・2007年 伊豆 湯ヶ島「アルカナ・イズ」副料理長
・2010年 大阪 本町「カルトブランシュ」料理長
・2018年 兵庫 淡路島「ホテルアナガ」料理長 就任
(家族とともに移住し現在に至る)
【アクセス】
＜お車で＞
名神・中国・山陽・阪神高速・第2神明・各高速道路から垂水JCTへ。
神戸淡路鳴門自動車道に入り明石海峡大橋経由、淡路島南ICでお降りください。
※神戸からホテルまで約70分、大阪からホテルまで約120分
最寄り：淡路島南ICからは約7分
＜飛行機で徳島空港へ＞
東京→徳島(約80分)、福岡→徳島(約70分)
徳島阿波おどり空港からホテルまで車で大鳴門橋経由 約30分
アクセスマップ
■会社概要
会社名：塩屋土地株式会社 ホテル事業部
所在地：兵庫県南あわじ市阿那賀1109
TEL ：0799-39-1111
FAX ：0799-39-1191
代表者：代表取締役 井植 敏彰
資本金：2,000万円
社員数：29名(2025年4月1日時点)