人気のミルク状スクワランが増量タイプで初登場！2026年1月5日(月)より数量限定発売『VCスクワミルク』100mL
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、2026年1月5日(月)より、ミルク状スクワラン増量タイプ『VCスクワミルク』100mLを、ハーバー会員様のリクエストにお応えして、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。
『VCスクワミルク』は、スーッと軽やかに肌に伸び広がり、包み込むようにうるおいをキープするミルク状スクワランです。ミルクタイプの化粧品を作るには、乳化剤の助けが必要となりますが、『VCスクワミルク』はビタミンC誘導体であるミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸(製品の抗酸化剤)を用いた特殊乳化法により、ハーバー独自の技術で一般的な乳化剤を使用せずにスクワランを乳化しています。保湿力に優れたスクワランと、浸透性に優れたビタミンC(製品の抗酸化剤)を配合。軽い使い心地ながらも、角質層をすみずみまでうるおし、透明感のある肌に導きます。
この冬は、たっぷり使える100mLの増量タイプで限定販売いたします。
『VCスクワミルク』100mL 5,500円(税込)
≪商品概要≫
商品名 ：VCスクワミルク
容量・価格：100mL 5,500円(税込)
＜商品特長＞
◎ミルク状のスクワランです。肌に潤いを与え透明感のある肌に導きます。
◎伸びが良く、肌になめらかに広がり、うるおいをキープ。
◎スーッと肌になじみ、軽い使用感。
◎ビタミンC誘導体ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸(製品の抗酸化剤)を用いた特殊乳化法により、ハーバー独自の技術で一般的な乳化剤を使用せずにスクワランを乳化しています。
スーッとなじむテクスチャー
＜使用方法＞
化粧水の後、スクワランの代わりにご使用ください。
使い方は、2～3プッシュを手に取り、顔全体になじませます。
※なくなり次第、終了となります。
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
