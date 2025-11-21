「世界からガンと難病をなくす」ことをスローガンに、最先端治療を研究する医師を中心とした研究機関、一般社団法人 日本先進医療臨床研究会(本社：東京都中央区、代表：小林 平大央)は、韓国産種茶(コリアンシードティー)による認知症、関節リウマチに対する有効性の臨床試験を開始します。





韓国産種(コリアンシード)は、韓国固有の大麻草に似た植物ですが、一般的な大麻草に含まれるカンナビノイド類を含まないものです。韓国産種茶(コリアンシードティー)は、韓国産種(コリアンシード)から抽出されたお茶(蒸留水)で、認知機能の改善効果、関節リウマチの改善効果が報告されていますが、まだ、日本における介入研究は行われていなかったため、今回、厚労省の臨床試験データベース(jRCT)へ登録し、医師主導型の臨床試験を開始することとなりました。韓国産種茶(コリアンシードティー)は、大麻草の規制を受けず、一般に流通しやすい健康食品、機能性表示食品としての可能性があると思われます。





※2025年11月19日(水曜日)16時30分～17時30分、厚生労働省記者会見室(霞が関の中央合同庁舎5号館9階)において、本リリースの記者会見を行いました。









◆本臨床試験の概要

1) 研究名称：韓国産種茶による認知症に対する有効性の観察研究

研究責任医師 ： 佐藤 俊彦

研究責任医師の所属機関： 宇都宮セントラルクリニック

研究・治験の目的 ： 韓国産種茶を使用した認知症に対する治療の有効性を、

複数症例から検証すること

認定番号 ： CRB3230001

jRCT URL ： https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCT1031250077





2) 研究名称：韓国産種茶による関節リウマチに対する有効性の観察研究

研究責任医師の氏名 ： 御川 安仁

研究責任医師の所属機関： ナチュラルアートクリニック

研究・治験の目的 ： 韓国産種茶を使用した関節リウマチに対する

治療の有効性を、複数症例から検証すること

認定番号 ： CRB3230001

jRCT URL ： https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCT1031250078









◆本臨床試験実施の背景

・韓国産種茶(コリアンシードティー)には、認知機能の改善効果、関節リウマチの改善効果が報告されているが、まだ、日本における介入研究は行われていない。

・韓国産種茶(コリアンシードティー)の成分測定、作用機序などを究明することで、機能性表示食品化するための可能性を探る









◆組織概要

社名 ： 一般社団法人 日本先進医療臨床研究会

設立 ： 2008年2月(2015年5月法人化(一般社団法人))

本社 ： 東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル6F

代表 ： 小林 平大央(第7代理事長)

ホームページ： https://jscsf.org/





特別顧問：

白川 太郎(医師・医学博士)

初代理事長、最高医学顧問

京都大学元教授、如月創健クリニック院長





村上 康文(薬学博士)

抗体医薬・科学技術・再生医療、最高科学顧問

東京理科大学名誉教授、先進工学部生命システム工学科教授





主な事業：

一般社団法人日本先進医療臨床研究会(略称JSCSF：Japan Society of Clinical Study for Frontier-Medicine)は「世界からガンと難病と老化と感染症をなくし、健康長寿・120歳生涯現役の世界」を目指して、医師・歯科医師を中心に、医療従事者、医療関連企業、健康関連企業、研究者、志ある一般の方たち、から構成される研究会です。

現在の標準的な治療法では完治が難しい疾患に対して、最先端医学の知見から、伝統療法、民間療法まで、様々な治療法やその組み合わせを、医師と患者の同意のもとでの実臨床で効果を試し、症例報告の集積によって、治癒・改善・再発防止・予防の効果を検証しています。

また会員医師・賛助企業、提携医師らの治療や研究を支援するため、厚生労働省認定の以下の法的審査資格を2つ取得しています。

・認定臨床研究審査委員会(根拠法：臨床研究法)

JSCSF臨床研究審査委員会 認定番号CRB3230001

・特定認定再生医療等委員会(根拠法：再生医療安全性確保法)

JSCSF再生医療等委員会 認定番号：NA8230002





主な取引先：

・宇都宮セントラルクリニック

・ナチュラルアートクリニック、

その他、自由診療を行う全国の会員医師・提携医師のクリニック多数









