こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【銀座 蔦屋書店】矢入幸一の作品集『オバケのムーニー』刊行記念展を11月29日（土）より開催。本書に登場するキャラクターやシーンから生まれた銅版画と木彫立体作品を展示。
銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、矢入幸一の作品集『オバケのムーニー』刊行記念展を、2025年11月29日（土）〜12月14日（日）の期間に店内GINZA ART SQUAREにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/51280-1027181120.html
概要
グラフィックアーティストとして、カートゥーン・アニメを思わせるモノクロやポップな色彩を用いた作品を手掛ける矢入幸一。展覧会での作品発表に限らず、レコードジャケット、キャラクターデザイン、アパレル企業へのアートワーク提供など、日本を拠点に国内外で活躍しています。
矢入が描いたオバケのキャラクター「ムーニー」と仲間たちとの日々を、絵とストーリーでまとめた作品集『オバケのムーニー』が、11月29日に美術出版社より刊行。本展では、本書に登場するキャラクターやシーンから生まれた銅版画2種と木彫立体作品5種を展示、これらをエディション作品として付属する特別限定版作品集のエントリー制抽選販売を行います。
会場では、銀座 蔦屋書店限定特典ステッカー付き作品集や、Tシャツ、キーホルダーなどのオリジナルグッズも合わせて販売します。
銅版画と木彫立体作品について
銅版画
《Mooney’s portrait》
僕が描くGhostストーリーの主人公「ムーニー」の肖像画を銅版画にしました。初めての銅版画だったので、慣れていないグラデーション表現やエッチングの荒々しさが気に入っています。（アーティストより）
《Patch’s portrait》
絵本に登場するムーニーのトモダチ「パッチ」の肖像画を銅版画にしました。銅版画特有のエッチングとアクアチントのグラデーションで、昔の絵本のような仕上がりが気に入っています。（アーティストより）
エディション｜2種各30
イメージサイズ｜365mm×280〜300mm
シートサイズ｜470mm×355mm
技法｜銅版画
制作年｜2025年
※エディションナンバー、サイン有り
※額装なし、シートのみの販売となります
木彫立体作品
作品集に収録される5編のストーリーの象徴的なシーンを、ジオラマ風の木彫にしました。作品1点ずつで見ると各ストーリーの世界が、また5点組み合わせて円型に配置すると、絵本全体の世界が浮かび上がります。手彩で1つずつ彩色している温かみを感じてもらえたら嬉しいです。（アーティストより）
《Mooney the Ghost》（5種）
各作品のタイトル｜《Avalanche》《SCENE》《Planet Cerenkov》《Three Hunters & the Golden Rock》《Justice》
サイズ｜H144〜170mm×W131mm×奥行85mm ※台座H83×W131×奥行85ｍｍを含んだサイズ
エディション｜各12
素材｜檜
制作年｜2025年
※エディションナンバー、サイン有り
作品集について
『オバケのムーニー Mooney the Ghost』
著：矢入幸一
発行：カルチュア・コンビニエンス・クラブ
発売：美術出版社
価格：6,500 円＋税
発売日：2025年11月29日
仕様：288ページ、 B4変形、上製
ISBN：978-4-568-10595-7 C0071
関連プレスリリース｜https://digitalpr.jp/r/121480
販売について
エディション（銅版画・木調立体）作品は、アートのECプラットフォーム「OIL」にて、特別限定版作品集として、作品1点につき作品集1冊をセットとし、エントリー制の抽選販売を行います。
販売ページ｜https://oil.bijutsutecho.com/special/363
エントリー受付期間｜2025年11月28日（金）15：00〜12月15日（月）12：00
オリジナルグッズは、店頭にて販売します。
アクリルキーホルダー
プロフィール
矢入幸一／Koichi Yairi
アーティスト。1992年生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。日本をはじめロンドン、韓国、香港、ドバイなど国内外で展覧会を開催。クライアントワークでは、レコードジャケット、キャラクターデザイン、アパレルなどへのアートワークの提供などペインティングを軸に活動中。
展覧会詳細
矢入幸一出版刊行記念展「オバケのムーニー Mooney the Ghost」
会期｜2025年11月29日（土）〜12月14日（日）※終了日は変更になる場合があります。
時間｜当店のWebサイトをご確認ください。
会場｜銀座 蔦屋書店GINZA ART SQUARE
主催｜銀座 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜03-3575-7755（営業時間内）/info.ginza@ccc.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/51280-1027181120.html
〈サイン会について〉
11月29日（土）16：00〜18：00頃、作家が在廊し、作品集をご購入のお客様対象にサイン会を実施します。
※対象商品は本作品集に限ります。
展覧会メインビジュアル※非売作品
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/51280-1027181120.html
