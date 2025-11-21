【銀座 蔦屋書店】矢入幸一の作品集『オバケのムーニー』刊行記念展を11月29日（土）より開催。本書に登場するキャラクターやシーンから生まれた銅版画と木彫立体作品を展示。

