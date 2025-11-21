「地域おこし協力隊」 と 「ふるさと納税」 がタイアップ！北海道の魅力発信イベント「推しは北海道」を池袋で開催！

北海道庁広報広聴課

北海道庁は、12月6日（土）、7日（日）の2日間、TKPガーデンシティPREMIUM池袋で、「北海道の魅力発信イベント “推しは北海道”」を開催します。本イベントでは、出展する道内20市町村の「地域おこし協力隊」の募集情報や「ふるさと納税」の魅力を一度に知ることができます。

昨年は16市町村が出展し、多数の来場者が訪れるなど、大盛況だった「“地域おこし協力隊”と“ふるさと納税”のタイアップイベント」。今年は、会場の規模やブース数も大きくなりました！

自慢の「ふるさと納税返礼品」の展示や試食のほか、現役の地域おこし協力隊員から、“地域の魅力” “暮らしの情報” “活動内容”を直接聞くことも。もちろん、会場内で各市町村に「ふるさと納税」をすることもでき、「見て・食べて・話せる」 新しい北海道とのつながりを体験できる2日間となっています。

また、会場では、「いつか北海道に住んでみたい」という方向けに、気軽な移住相談ができるほか、北海道米（2合）など、来場者へのプレゼント企画もご用意しています。

＊北海道米のプレゼントは事前申込者限定のため、ぜひ事前に応募フォームからお申込みください。

開催概要

日時：12月6日（土）11:00～18:00

12月7日（日）10:00～17:00

会場：TKPガーデンシティPREMIUM池袋 4階 バンケットホール4C

（東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋 4階）

入場料：無料

備考：スムーズな入場のため、事前に下記特設サイトの応募フォームによりお申込みください。

特設サイト：https://oshihahokkaido.jp/

■北海道で地域おこし協力隊になろう！

都市部から地方の過疎地域などへの移住者が、地域の活性化に取り組む「地域おこし協力隊」制度。活動内容は、地域ブランドや特産品の開発・PR、農林水産業、住民支援など様々。

北海道内では、実に全国1位となる約1,300人の協力隊が活動しています（令和6年度総務省調査）。

さらに、約77％の方は、最大3年間の任期後も道内に定住し、起業などを通じて地域の新たな活力となっています。

北海道の美しい自然、あたたかな地域社会の中で、地域おこし協力隊としての挑戦を始めてみませんか!?

北海道の地域おこし協力隊募集ページ: https://hokkaido-chiikiokoshi.jp/recruitment/

■出展市町村及び出展テーマ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132907/table/30_1_299455c16a6dd254082a857258a2067c.jpg?v=202511210128 ]

※単日出展～[12/6]恵庭市、足寄町、[12/7]上富良野町、鹿追町

■イベントのココに注目！

北海道の地域おこし協力隊員数は全国1位。

また、ふるさと納税受入額も全国1位となっており、そんな“地域おこし協力隊”と“ふるさと納税”がタイアップした、北海道好きの方は来場必至のイベントです。

イベント当日は、ブーススタンプラリーに参加するとガラポン抽選会に挑戦できます！

北海道の特産品に加えて、羽田⇔新千歳の航空券が当たるチャンスも。

ご来場お待ちしています！

■会場アクセス図