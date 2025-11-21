韓国のフラワーカーペットオーガナイザーである“INFIORATA KOREA”が主催する「International Infiorata Festival 2025 ～Blossoming Seoul～」が、2025年11月6日（木）～8日（土）、ソウル特別市・鐘路区のマロニエ公園で開催されました。本イベントには日本、スペイン、イタリア、メキシコ、韓国の5ヶ国が参加し、「世界平和」をテーマに、各国がデザインしたフラワーカーペットを披露しました。昨年に続き、今年で2回目の開催となります。https://www.infioratakorea.com/2025-festival

日本の作品は、音楽ユニットTOKYO FLORESの「One Piece to Peace」を花絵に

日本からは世界的な花絵師・藤川靖彦が招かれ、6名のチームで参加しました。制作した作品は、今年5月に音楽ユニット「TOKYO FLORES（ORQUESTA DE LA LUZのNORA／米米CLUBの金子隆博／花絵師の藤川靖彦によるユニット）」が世界配信した、平和メッセージソング「One Piece to Peace（スペイン語版 Pasito a Paz）」のキービジュアルをモチーフにしたものです。同曲は、藤川が作詞を手がけ、1枚の花びらが重なり大きなフラワーカーペットが出来上がるように、一人ひとりの想いの積み重ねが平和を築くことを表現しています。【TOKYO FLORES】花で繋がる世界平和へのメッセージを音楽で発信しようと、学生時代に音楽を共にした、世界を花で繋ぐ花絵師 藤川靖彦、米米CLUBの金子隆博、オルケスタ・デ・ラ・ルスのNORA SUZUKIが、40年の時を経て再び集結し結成した奇跡の音楽ユニット。「Flowers have no borders！（花を愛でる心に国境はない！）」を合言葉に、音楽とアートを通して平和へのメッセージを発信している。

制作と作品の特徴

日本チームの作品には約3,000本のカーネーションが使用されました。朝9時の制作開始から夕方5時にかけて、10㎡（2.5m×4m）の作品が完成。藤川ならではの極彩色な配色と緻密な描写によるフラワーカーペットは、来場者から高い注目を集め、撮影の列が途切れないほどの賑わいとなりました。また制作日には、ソウル特別市鐘路区の鄭文憲（정문헌）区庁長も来場し、日本作品を視察しました。

華やかなフィナーレ。花びらとサムルノリが会場を彩る

最終日の8日には、韓国の伝統打楽器アンサンブル「サムルノリ」の力強い演奏に合わせ、来場者と各国の花絵師たちが花びらを舞い上げ、フェスティバルは華やかに幕を閉じました。花と音楽が響き合い、国境を越えて人々が一体となる瞬間となりました。

藤川靖彦コメント

世界中の人々が、花びらのように小さな希望を一つひとつ重ねていくことで、平和という大きな花絵が生まれます。私はその願いを、花絵で表現し続けたいと思っています。今回、異なる文化や背景を持つ国々が、花とともに心を通わせられたことは、未来に向けた平和への大きな一歩だと感じます。文化交流は国境を越え、人を結び、世界を優しく照らす力を持っていると改めて感じました。そして、花絵の文化を通じて、人と人、国と国が平和に寄り添う未来を目指し、これからも世界各地で花絵を創り続けていきたいと思います。

イベント概要

■名 称 ： International Infiorata Festival 2025 ～Blossoming Seoul～■会 期 ： 2025年11月6日（木）～8日（土）■会 場 ： 韓国・ソウル特別市 鐘路区 マロニエ公園■主 催 ： INFIORATA KOREA■参加国 ： 日本・スペイン・イタリア・メキシコ・韓国

