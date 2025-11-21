ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、ハローキティがクリスマスの名曲を、本公演限定衣装で可愛く、そしてロマンティックに歌い上げる特別ステージ『Hello Kitty Twilight Music』を12月25日（木）、26日（金）に開催いたします。

『Hello Kitty Twilight Music』では、“サンタが街にやってくる”や“ジングルベル”など、誰もが知る心躍るクリスマスソング全9曲をハローキティの歌やダンス、ジャズバンドメンバーによる生演奏と共に披露いたします。本公演は2部制となっており、各公演でハローキティも衣装替え！イベント限定衣装をお披露目いたします。また、当施設が提供するメニューは、牛乳や卵などを使用せず植物性由来の食材のみで調理された身体に優しいヴィーガン料理をはじめ、ハローキティの形をした“チーズケーキ”やゴロゴロとしたお肉がたくさん入った“ハローキティ ビーフカレー”、更にはお子様限定のハローキティのお顔を模したライスがかわいい“ハローキティ キッズプレート”など、見た目も 鮮やかでかわいい様々なメニューを提供しています。華やかなホリデーシーズンを彩る、可愛くロマンティックなハローキティのクリスマスショーをお楽しみください。

■『Hello Kitty Twilight Music』 概要

開催日： 12月25日（木）、26日（金）時間： 17：00～20：00料金： 大人3,500円、子供2,500円※料金には、ショー・1ドリンク・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料がすべて含まれています※お好きなフードメニューを追加料金でご注文いただけます※大人の方は1フードのご注文が必要です曲目： “サンタが街にやってくる”や“ジングルベル”など全9曲お問合せ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9022＜年末年始の営業について＞2025年12月31日（火）休業2026年1月1日（木）より通常営業

https://awaji-resort.com/hellokittyshowbox/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader