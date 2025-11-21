こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
抗菌防臭・防シワ・毛玉になりにくい／「着る」「お手入れ」快適の機能服2025年11月21日（金）に冬の名品アイテムをCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が公開
URL: https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロス ファンクション）」は、2025年11月21日（金）よりオンラインストアの特設サイトにて、冬支度に最適な機能性が備わった名品アイテムを公開いたしました。
特設サイトでは、暖かさや温もりを感じつつ、毎日でも着たくなるようなお手入れのしやすさが魅力の機能服、オリジナル商品の「名品アイテム」を公開いたしました。
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/251121_thefeelgood/
■CROSS FUNCTIONについて
「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。
■こだわりの名品アイテムを紹介
《抗菌防臭》サマ美え 金釦ニットジャケット
・price：￥5,940(tax in)
・color : black / gray
・size : M / L / LL
・function : 抗菌防臭
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=953007&bid=crossfunction&cat=APPTOPCAR
《撥水》アクティかる ウールライクジャケットコート
・price：￥1,1990(tax in)
・color : mocha / gray
・size : M / L / LL
・function : 洗える / 防シワ / ストレッチ
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954023&bid=crossfunction&cat=APPOUTCOA
《シワになりにくい》サマ美え リラックスノーカラージャケット
・price：￥6,930(tax in)
・color : gray / black / beige / mocha
・size : M / L / LL
・function : 洗える / シワになりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955018&bid=crossfunction&cat=APPOUTJKT
《シワになりにくい》サマ美え センタープレスストレートパンツ
・price：￥4,950(tax in)
・color : gray / black / beige / mocha
・size : M / L / LL
・function : 洗える / シワになりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955017&bid=crossfunction&cat=APPPAN
《洗える》サマ美え ファーポケットVネックカーディガン
・price：￥4,950(tax in)
・color : light-gray / off / charcoal
・size : M / L / LL
・function : 洗える / タンブル乾燥 / 毛玉になりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952018&bid=crossfunction&cat=APPTOPCAR
■ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
■CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
■CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
