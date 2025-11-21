アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、クラウド自動点呼システム『e点呼セルフ Typeロボケビー』を導入された三福運輸株式会社様（本社：新潟県新発田市 代表取締役： 五月女 奈緒美）の導入事例動画を公開しました。

https://youtu.be/1ei4kwOltaA

