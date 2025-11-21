KTPネイチャーファームで半生ほしいも「ぐらん華」の お歳暮セールを開催
茨城県ひたちなか市で社会インフラのソフトウェア開発事業等を手掛ける株式会社ケイテックプランニング（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役社長：安 桂一郎、以下 KTP）は、農業事業としてKTPネイチャーファームを運営しています。
KTPネイチャーファームでは、12月20日（土）まで半生ほしいも「ぐらん華」のお歳暮セールを開催しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335020&id=bodyimage1】
■ 商品へのこだわり
農薬と化学肥料を一切使わずに育てたさつまいもを使用しています。雑草は手で取り除き、肥料は自分たちで作った植物性の有機肥料を使用しています。
製法にもこだわっています。代々伝わるセイロ蒸し製法で極限まで柔らかく蒸すことで、もっちり生触感を実現しています。砂糖や添加物を加えず、さつまいも本来の自然な甘味を生かした半生ほしいも「ぐらん華」。安心してご賞味ください。
■商品紹介 ※価格は全て税込、全国送料無料
・ 7パック入り 通常価格5,700円 ⇒ セール価格4,980円
・12パック入り 通常価格8,100円 ⇒ セール価格6,900円
直販サイト（URL：https://naturefarm.official.ec/）と KTPスポーツパーク（URL： https://www.ktp-sportspark.com/）で販売しています。数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
■KTPスポーツパークとKTPネイチャーファームについて
KTP（株式会社ケイテックプランニング）は「スポーツ×食で地域を元気にする」をミッションに、社会貢献事業としてKTPスポーツパークとKTPネイチャーファームを運営しています。
KTPスポーツパークでは、「子ども達の成長のサポート」と「地域のスポーツ文化発展」をミッションに、サッカースクールでは誰もが気軽に始められるように小学2年生まで無料（週1エンジョイコース）とし、サッカー以外にもランニング教室やカラダづくり教室など子どもたちがスポーツを通じて成長できるプログラムを開催しています。親子サッカー教室やウォーキングサッカーなど年齢や性別、経験に関係なく誰もが楽しめるようなプログラムも積極的に行っています。
KTPネイチャーファームでは、食の安全、安心にこだわり、土壌づくりから自分たちの手で行っています。農薬や化学肥料は一切使わず、手間暇かけて米と野菜を作っています。茨城県特産のほしいもづくりでは、昔ながらのセイロを使い極限まで柔らかく蒸して作っており、看板商品の半生ほしいも「ぐらん華」が「ほしいもの概念が覆る」と大好評です。
■KTPについて
KTP（株式会社ケイテックプランニング）は、計装システム設計分野において国内屈指の大手企業の協力会社として、同社が手掛ける案件に技術力を発揮してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335020&id=bodyimage2】
この仕事はとても高い精度と重い責任が求められます。私たちは30年以上に渡りこの分野で信頼を得続け高い評価を頂いています。
詳しくはホームページをご覧ください。（URL：https://ktp.co.jp/）
■会社概要
商号 ： 株式会社ケイテックプランニング
代表者 ： 代表取締役社長 安 桂一郎
所在地 ： 〒312-0003茨城県ひたちなか市足崎1457-445
設立 ： 1992年8月
事業内容： 計装システム事業、ソフトウェア事業、社会貢献事業
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.ktp.co.jp/
【本内容に関するお客様からのお問合せ先】
株式会社ケイテックプランニング
メール ： ktp-naturefarm@ktp.co.jp
TEL ： 029-202-0601（平日8:30～17:00）
配信元企業：株式会社ケイテックプランニング
