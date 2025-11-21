燃料電池から医療膜まで“全部SPES”!? 2031年2.9億ドル市場を牽引する革新素材
親水性と安定性を兼ね備えた次世代高分子材料
スルホン化ポリエーテルスルホン（SPES）は、ポリエーテルスルホン（PES）をスルホン化反応によって改質した高性能ポリマーである。スルホン基を導入することで親水性が飛躍的に向上しつつ、熱力学的安定性、機械的特性、化学的耐久性といった本来の優れた性質を維持することが可能となる。スルホン化度を精密に制御できるため、分子構造の安定性にも優れ、用途に応じた最適設計が実現されている。現在では、プロトン交換膜、水処理用分離膜、バイオメディカル分野の機能材料など、幅広い先端領域で活用されている。
革新材料として脚光を浴びるSPES、可能性の中心にあるのは「水とプロトン」
スルホン化ポリエーテルスルホン（SPES）は、基材となるポリエーテルスルホン（PES）にスルホン基を導入することで親水性を高め、なおかつ耐熱性や機械強度、化学的安定性を維持した高性能ポリマーである。特にその高いプロトン伝導性と分子構造の安定性から、次世代の固体高分子電解質（PEM）用途や水処理分野において極めて重要な材料とされている。膜構造の精密制御性や機能基導入の柔軟性が、異なる用途に対してカスタマイズされた材料設計を可能にしており、エネルギー、環境、医療といった複数の成長市場で応用の拡大が続いている。特定用途に特化した高付加価値製品の開発競争が本格化しており、SPES市場は今や素材業界の中でも技術革新の最前線に位置づけられている。
エネルギー転換と水資源の再構築が市場成長を後押しする
水素経済やグリーンエネルギー分野の急速な拡大を背景に、PEM型燃料電池の膜材料としてのSPES需要は年々高まりを見せている。スルホン化の度合いやポリマー主鎖の最適化により、高温環境下でも安定したプロトン伝導性を維持できることから、従来材料では困難であった動作条件下においても高い性能を発揮する。また、水処理膜分野では、親水性の高さと耐薬品性の両立が評価され、中空糸膜やナノフィルトレーション膜、医療用途の限外濾過膜などへの展開が進んでいる。LP Informationの2025年レポートによれば、主要グローバルメーカーによるSPES製膜技術の高度化が市場構造を変えつつあり、材料単体から機能膜ソリューション全体への提案力が競争力の鍵となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界スルホン化ポリエーテルスルホン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/191441/sulfonated-polyethersulfone）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.7%で、2031年までにグローバルスルホン化ポリエーテルスルホン市場規模は2.9億米ドルに達すると予測されている。
図. スルホン化ポリエーテルスルホン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335015&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335015&id=bodyimage2】
図. 世界のスルホン化ポリエーテルスルホン市場におけるトップ3企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スルホン化ポリエーテルスルホンの世界的な主要製造業者には、Konishi Chemical、Dechi Technology、Monopolyなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約86.0%の市場シェアを持っていた。
