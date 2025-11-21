ヘッドレスERPプラットフォームを提供するTailor Technologies, Inc.へ追加出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、グローバル・ブレイン7号8号F投資事業有限責任組合（以下、GB7号8号Fファンド）を通じて、ヘッドレスERPプラットフォームを提供するTailor Technologies, Inc.（本社：米国 / 以下、テイラー）へ追加出資を実行したことをお知らせいたします。

なお、本ラウンドでは、フコク CVC ファンド-THE MUTUAL for Next 100-（以下、TMN100）からも新規出資を実行いたしました。

テイラーは、モノリシック（単一構造）な従来型ERPに代わる柔軟なモジュール型アーキテクチャを提供し、企業が自社に最適な業務システムをAPIで自由に構成できる「コンポーザブルERP」を実現します。ヘッドレスアーキテクチャは、APIファーストの設計によりデータとロジック層をUIから分離し、業務プロセスやユーザー体験の柔軟なカスタマイズを短期間で実現します。また、標準機能・カスタマイズ機能を問わずネイティブにMCP（Model Context Protocol）に対応し、テイラー側の追加工数なしで他社製AIエージェントとの連携が容易となり、AIによるインテリジェントな業務自動化を支援します。

グローバル・ブレインは、テイラーの革新的なビジョンと大きな市場機会、日米における市場開拓実績とこれを実現した経営陣の経営能力を高く評価し、出資を決定いたしました。引き続き、グローバル・ブレインの持つリソースを最大限活用し、テイラーのさらなる挑戦を後押しする多面的な支援を行ってまいります。

※なお、グローバル・ブレインは、2022年9月にグローバル・ブレイン8号投資事業有限責任組合を通じた出資実行を発表しています。

https://globalbrains.com/posts/invested-in-tailor

■テイラーについて

会社名 Tailor Technologies, Inc.

所在地 米国カリフォルニア州サンフランシスコ

代表者 柴田 陽

事業内容 ヘッドレスERPプラットフォームの提供

URL https://jp.tailor.tech/

■GB7号8号Fファンドについて

登記上の名称 グローバル・ブレイン7号8号F投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■TMN100について

登記上の名称 富国-ＧＢ投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用期間 10年間

有限責任組合員 富国生命保険相互会社

投資対象 幅広い産業セクター

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com