持続可能な街づくりに、音楽という彩りを。コマニーブラスバンドが「LIVE2025」を12月13日に開演。会場とオンライン配信のハイブリッドで全国へ届ける
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、 同社内の従業員と家族を中心に構成されたブラスバンド「ブルーリアン」が2025年12月13日に音楽イベント「LIVE2025」を開催することをご案内します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335010&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335010&id=bodyimage2】
ブルーリアンは全国でも珍しい、企業に所属するブラスバンド部として活動しており、従業員とその家族で構成されたブラスバンドです。また、SDGs実現を目指す自社の活動も取り込み、【ゴール11「住み続けられるまちづくりを」】のゴール達成に向け、自社の枠を超えて地域イベントへ参加し、演奏でつながりを深め、地域の活性化に貢献したいという想いから活動を続けています。
今回のLIVE2025では、ゲスト奏者4名を迎え、テレビ番組などで聞きなじみのある「君の瞳に恋してる」や「サザエさん」のアレンジ曲など含む9曲をご披露いたします。
ライブは2025年12月13日14時より石川県小松市のライブハウス「シルクビート」にて開催、入場は無料、オンラインによるライブ配信も行います。
当日は間づくりカンパニーであるコマニーが、音楽イベントを通して奏者と観客が一体となるライブとなるよう演奏します。皆様のご来場・ご視聴を楽しみにしております。
コマニーブラスバンド ブルーリアン「LIVE2025」について
開催日時 ：2025年12月13日（土） 14:00開演 ※開場は13:30
演奏会場 ：ライブハウス「シルクビート」（石川県小松市安宅町ヨ60）
入場料 ：無料
オンライン接続先：https://www.youtube.com/live/4w2dQ3OHpkE?si=I2uJrGHwf_hRkCmk
配信元企業：コマニー株式会社
