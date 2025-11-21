GA technologies本社にて、社員への朝食無料提供施策「GA MORNING BASE」開始

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO:樋口龍、証券コード:3491、以下「当社」）は、2025年11月21日（金）より、 Headquarters（東京本社）にて週に3日間、従業員への朝食無料提供施策「GA MORNING BASE（ジーエー モーニング ベース）」を開始します。10月3日（金）より試験運用を経て、今回の本格開始に至りました。この施策により、社員間コミュニケーションの活性および健康経営を促進してまいります。

◆ 導入の背景

当社は積極的な採用とM&Aにより、この1年で200名以上社員数が増加（※1）しています。それにともない、社員が部署や所属を超えて互いにコミュニケーションを取る機会が減少傾向にありました。そこで、社員間のコミュニケーション活性化施策として、食事の提供を検討しました。

当社は、2025年3月に経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に認定（※2）されており、社員一人ひとりの心身の健康維持、生活習慣のサポートに努めています。朝食の摂取を促すことで、社員の食生活の改善につなげたいという思いから、朝食の無料提供を開始しました。朝食提供にあたっては、自席に戻って食べるのではなく、リフレッシュスペース内で食事をとり、周囲の社員にできるだけ声をかけるよう促すことで、社内コミュニケーションのさらなる活性化を目指しています。

◆ 担当者コメント

Corporate Affairs／Employee benefits & Permit チーフ

田中 あみ

今回の朝食無料提供開始にともない、社員から感謝の声が多く聞かれたことから、社員満足度を高めることにもつながったと感じています。社員の生産性向上および健康経営の推進を目指し、今後もさまざまな施策を検討してまいります。

なお、担当者の想いや施策開始までの背景などの詳細は、下記「GA technologies group 公式note」記事をご参照ください。

https://note.ga-tech.co.jp/n/nf18b05491f08

◆朝食無料提供施策「GA MORNING BASE」概要

目的：社内のコミュニケーション活性および健康経営の促進

対象者：当社グループに勤める全従業員

開始日：2025年11月21日（金）

提供時間：毎週火・木・金曜日の8:30～10:00（祝日など、一部の場合は除く）

提供場所：本社40階リフレッシュスペース

提供内容：おにぎり、サンドイッチなどの軽食（その日により異なる）

価格：無料

（※1）従業員数は2024年7月末日時点で1,384名、2025年7月末日時点で1,643名

（※2）GA technologies、「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に認定（2025年3月10日発表） https://www.ga-tech.co.jp/news/5n5hoch_6wk3nvla/

◆ GAテクノロジーズ 概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍

URL：https://www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計55社