ドック用信号機の世界市場2025年、グローバル市場規模（壁掛け型、ポール設置型）・分析レポートを発表
2025年11月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ドック用信号機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ドック用信号機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界のドック用信号機市場は2024年に約6億1,100万米ドルと評価され、2031年には約8億700万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.1％です。
物流・倉庫業界の効率化と安全性向上への需要が拡大しており、特に自動化されたロジスティクス拠点や大型倉庫での導入が進んでいます。ドック用信号機は、車両の出入りを安全かつ効率的に制御するための装置として、荷役現場の標準的な設備となりつつあります。
________________________________________
製品概要と機能特性
ドック用信号機は、物流施設や港湾、積み込みエリアなどに設置される安全信号装置です。赤・黄・緑の三色ライトを用いて、車両の進入可否や積み込み・荷下ろし作業の進行状況を直感的に表示します。これにより、ドライバーと倉庫作業員間のコミュニケーションミスを防ぎ、作業中の衝突や誤動作のリスクを大幅に軽減します。
このシステムは操作が簡単で、既存のドックレベラーやシャッター制御システムとも連動可能です。また、LED技術の進化により高輝度・低消費電力化が進み、全天候型設計によって屋内外問わず長期運用が可能です。最近では、無線通信機能やIoT連携に対応したスマートモデルも登場しており、リアルタイムでの運行管理やデータ分析が行えるようになっています。
________________________________________
政策・経済背景と市場環境
本レポートでは、米国の関税政策や各国のインフラ整備計画、国際的な安全規格が市場に与える影響についても分析しています。米国や欧州では、物流拠点の自動化・デジタル化推進が進み、倉庫内での安全対策強化が義務化されつつあります。アジアでは電子商取引（EC）の拡大により、配送センターやフルフィルメント施設の新設が相次ぎ、ドックエリア向け信号装置の需要が急増しています。
特に中国、インド、日本などでは、労働力不足を背景に物流オペレーションの自動化が進んでおり、ドック用信号機を含む安全管理装置の導入が加速しています。環境規制の強化に伴い、省エネルギー型LED照明やリサイクル素材を使用したエコ設計製品の需要も高まっています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
世界市場は、北米・欧州を中心に成熟したサプライヤーが多く、技術革新と品質の両立が競争の鍵となっています。主要企業には、Rite-Hite、Kelley、Tri Lite、Pentalift、Nordock、Speed Tech、Chalfant Dock Equipment、Signal-Tech、Blue Giant、DL Manufacturingなどが挙げられます。
Rite-Hiteはドックレベラーやセーフティシステムを含む総合的なローディングソリューションを提供し、北米市場で高いシェアを保持しています。Kelleyは耐久性と省エネ性能を重視した設計で知られ、Tri LiteやSignal-TechはLED信号装置の専門メーカーとして幅広い業界に製品を供給しています。
Blue GiantやPentaliftは、倉庫安全装置の統合システムを開発し、ドック用信号機とドアロック、昇降装置を連動させることで効率化を実現しています。一方、中国やアジアのメーカーは低コストモデルの供給力を活かしてシェアを拡大しており、グローバル市場の価格競争を促進しています。
