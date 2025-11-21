中国の医療用プラスチック包装市場は、医療需要の高まりを受け、2027年までに67億7000万米ドル規模に拡大すると予測されています。

