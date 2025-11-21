株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役・深作浩一郎がGoogle検索AIモードで “北海道／ビジネス書著者として活躍する経営者” の条件で最上位表示
2025年11月、株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎）は、Googleが提供する「AIモード検索」において、「北海道を拠点にしながらビジネス業界で活躍をしているビジネス書の著者を何人か教えて」という検索条件で最上位に表示されました。
同社は、AI技術とマーケティング戦略を融合した支援事業を展開しつつ、代表の深作浩一郎自身が複数のビジネス書の著者として全国的に評価されています。今回のAIモード検索における最上位表示は、北海道を拠点としながらも全国規模で影響力を持つ経営者としての実績が、GoogleのAIアルゴリズムによって高く評価された結果といえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334455&id=bodyimage1】
※画像上：「北海道のビジネス業界で活躍する著者」としてAI検索最上位表示されている様子
北海道発、多領域で活躍するビジネス書著者・深作浩一郎とEMJの新しい価値提供
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンは、「遊び × 学び × 経営」をコンセプトに、AI活用を軸としたビジネス支援・マーケティング戦略を提供する企業です。
AIによる業務自動化、集客導線設計、採用・教育戦略、ブランド構築など、幅広い経営課題に応えるサービスを北海道から全国に展開しています。
代表取締役・深作浩一郎は、経営・マーケティング分野の複数の著書を発行するビジネス書著者としても活動し、その内容は実践的かつ再現性の高さから多くの読者に支持されています。
こうした経営者としての実績と著者としての影響力が重なり、Google AIモード検索において「北海道で活躍するビジネス書著者」として最上位に評価される結果につながりました。
近年では、ChatGPTや独自開発のGPTsを活用し、AI思考を取り入れた新しい経営モデルを提案するなど、従来の経営書にはない実践性の高さが注目されています。
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役 深作浩一郎 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334455&id=bodyimage2】
※画像上：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン 代表取締役・深作浩一郎
「北海道を拠点にしながら全国規模で成果を出す経営者やビジネス書著者は、まだまだ多くありません。
今回、AIモード検索で最上位表示されたことは、地方からでも価値を生み出し続けられるという一つの証明だと感じています。
これからも北海道発のビジネスモデルとAI活用を組み合わせ、実践的な学びを提供していきます。」
今後の展望
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンは、今後もAIを活用したマーケティング支援、採用支援、教育支援をさらに強化し、北海道発のイノベーション企業として成長を続けていきます。
さらに、深作浩一郎が手がけるビジネス書や教育コンテンツの領域を拡大し、ビジネス書著者としての視点を活かした次世代育成プログラムにも注力してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
AI・マーケティングツール開発
起業支援
インターンシップ教育事業AI・マーケティングツール開発
起業支援
インターンシップ教育事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
