【会いに行けるアイドルVTuber】華埜エレノア、初の誕生日記念グッズを11/20(木)より発売！リアルライブも開催！

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営する、“会いに行けるアイドルVTuberプロダクション”「ラブボックス」所属のアイドルVTuberグループ「クインテ」のメンバーである「華埜エレノア（はなの・えれのあ）」の誕生日を記念した『華埜エレノア 誕生日記念グッズ2025』を、2025年11月20日（木）よりラブボックス公式BOOTHにて販売開始いたしました。

本商品は、2025年2月のデビュー以降、初めて迎える誕生日を祝う完全受注生産のグッズで、すべて描き下ろしイラストを使用した特別仕様となっております。

さらに、VTuber業界で独自性の高い活動を展開するクインテは、11/29（土）に、ファンとリアルな空間で交流するミニライブも開催決定！ “会いに行けるアイドルVTuber”として、画面越しではない体験を提供する、ファン必見の展開が目白押しです。

【華埜エレノア 誕生日記念グッズ2025】について

【商品ラインナップ】

ノア担Tシャツ(ハート)

\5,000

サイズ：ワンサイズ（XL）

連れてって(ハート)ミニアクスタ&マルチケースセット

\3,500

ミニアクスタ：約H90mm

クリアマルチケース：約H110mm×W60mm

有効期限なんてない(ハート)ノア担免許証

\1,500

サイズ：約H54×W86mm

コンプリートセット

\10,000

コンプリート特典

└ 直筆サイン入りステッカープレゼント！！

【販売期間】

2025年月11月20日（木）～12月20日（土）23:59

【販売場所】

ラブボックス公式BOOTH

https://lovvebox.booth.pm/items/7667402(https://lovvebox.booth.pm/items/7667402)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GzkP1UBsRqw ]

※華埜エレノア【オリジナルMV】 歌ってみた「マーメイドシアター」

クインテ Autumn Mini Live 開催！

華埜エレノアが所属するアイドルVTuberグループ「クインテ」は、VTuberでありながら、ファンとリアルな空間で直接交流することを最大の魅力としています。

11月29日（土）には、オフラインミニライブ『クインテ Autumn Mini Live』の開催が決定しています。本イベントは、VTuberであるクインテがファンと同じ会場で、生の歌声とダンスでパフォーマンスを繰り広げる、クインテの独自性を象徴する場です。画面越しでは味わえない、臨場感溢れるステージと、メンバーを間近に感じられる特別な体験を提供します。

「会いに行けるアイドルVTuber」として活動する華埜エレノアと、リアルな空間で出会える貴重なチャンスをぜひお見逃しなく！

イベント情報

イベント名：クインテAutumn Mini Live

日程：2025年11月29日（土）

開場：12:00（※15分前より整列開始）

開演：12:30

会場：BUZZ music LABO Shinjuku(https://buzz-st.com/labo-shinjuku)（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビル B1F）

料金：3,000円（税込）＋ドリンク代（600円）

チケット購入ページはこちら：https://lovvebox.zaiko.io/e/quinteautumnminilive(https://lovvebox.zaiko.io/e/quinteautumnminilive)

メンバー情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=L4HpNzS6MCU ]緋ノ音リズ（ひののりず）

悪魔のボーカリスト

カラー：レッド

X：https://twitter.com/riz_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@riz_lvv





桃妃ミルク（ももさきみるく）

宇宙人の箱入りお姫様

カラー：ライトピンク

X：https://twitter.com/milk_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@milk_lvv

羽乃シエル（はのしえる）

引きこもりのゲーマー天使

カラー：ライトパープル

X：https://twitter.com/ciel_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@ciel_lvv





華埜エレノア（はなのえれのあ）

エルフのおてんばお姉さん

カラー：イエロー

X：https://twitter.com/elenoa_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@elenoa_lvv

雪月花コハク（せつげっかこはく）

どこかおかしな雪の妖精

カラー：ライトブルー

X：https://twitter.com/cohaku_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@cohaku_lvv





クインテ

会いに行ける新人アイドルVTuber5人組。

Quintet Queen「女王たちの五重奏（クインテット）」が由来。

5人が奏でるハーモニーを通じて、個性と絆が織りなす物語りを届けている。2025年2月2日にデビュー。

X：https://x.com/quinte_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@quinte_lvv

会社概要

ラブボックスについて

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/ (https://lovvebox.com/)

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/

(https://blackbox-inc.com/)



