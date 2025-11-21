なぜ「あの人」と「わたし」は、わかり合えないのか『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』著者内田和成が、キンドル電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334955&id=bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１０月２１日に『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』著者内田和成が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』著者内田和成
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4r9LRRv
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3X6DDvP
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405700
「ロジカルに考える」だけでは、
たどり着けない場所がある――。
ベストセラー『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』３部作の著者が送る、
“主観”から始める「ＡＩ時代」の新しい思考法！
「エビデンスを示してください」「客観的な妥当性はありますか？」
「それって、あなたの感想ですよね」
情報やデータが氾濫し、客観的な指標ばかりが重視される現代。
しかし、個人の価値観が多様化し、ＡＩが加速度的に進化する世界では、
もはや「論理」「データ」「数値」だけで、人や組織を動かすことは難しい。
これからの時代に必要なのは、
★冷めた「ロジック」よりも、心が燃えるような「ストーリー」
★量産型の「左脳思考」よりも、ひらめきを呼ぶ「右脳思考」
★無味乾燥な「数値」よりも、人の心を動かす「感情」
……こうした「客観」よりも「主観」にフォーカスするスキルだ。
「世界の有力コンサル２５人」に選ばれ、大学教授としても活躍してきた著者が、
「ロジカルシンキングの壁」を突破する方法を解説する１冊。
いまこそ、ＡＩには真似できない、
「人間らしい」思考を取り戻そう――。
■目次
●序章 なぜ「あの人」と「わたし」は、わかり合えないのか？
――「客観性の落とし穴」にハマらないための思考法
・「主観」と「客観」の定義をアップデートする
・「主観」から始める新時代のビジネス戦略
・「ロジカルシンキングの限界」を超える３つのステップ
●第１章 まず、あなたの「価値観」を徹底的に洗い出す
――「自分らしい発想」を、どうやって手に入れるか
・「論理」の先に、「正解」はあるのか
・「自分の主観」を蔑ろにしている現代人
・「頭のいい人」は、こうやって人を動かす
・本当に賢い人は、相手のことを「論破」しない
・なぜ優秀な人は「勘」を大切にするのか？
・「感情と向き合う」ことは、「自分を知る」こと
・ささいな意思決定を“因数分解”してみる
・「自分の意見がない人」から脱却する方法
●第２章 「常識」「ルール」「思い込み」から自由になる考え方
――「視点」を変えれば、「世界の見え方」が変わる
・「自分の価値観を押しつける人」になっていないか
・むやみに「否定しない」「説得しない」「反論しない」
・経営者からの「信頼を勝ち取る」極意
・「思考のバイアス」を取り除く方法
・「相手の主観」を突き止める５つのステップ
「固定観念」が、その交渉をフイにする
●第３章 「説明しても伝わらない」を乗り越える方法
――「主観」をすり合わせ、「認識のズレ」を解消する
・「提案を通すのが上手い人」が考えていること
・「理論武装」された説明は、意外と脆い
・プレゼンテーションで押さえるべき「４つの要素」
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１０月２１日に『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』著者内田和成が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』著者内田和成
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4r9LRRv
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3X6DDvP
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405700
「ロジカルに考える」だけでは、
たどり着けない場所がある――。
ベストセラー『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』３部作の著者が送る、
“主観”から始める「ＡＩ時代」の新しい思考法！
「エビデンスを示してください」「客観的な妥当性はありますか？」
「それって、あなたの感想ですよね」
情報やデータが氾濫し、客観的な指標ばかりが重視される現代。
しかし、個人の価値観が多様化し、ＡＩが加速度的に進化する世界では、
もはや「論理」「データ」「数値」だけで、人や組織を動かすことは難しい。
これからの時代に必要なのは、
★冷めた「ロジック」よりも、心が燃えるような「ストーリー」
★量産型の「左脳思考」よりも、ひらめきを呼ぶ「右脳思考」
★無味乾燥な「数値」よりも、人の心を動かす「感情」
……こうした「客観」よりも「主観」にフォーカスするスキルだ。
「世界の有力コンサル２５人」に選ばれ、大学教授としても活躍してきた著者が、
「ロジカルシンキングの壁」を突破する方法を解説する１冊。
いまこそ、ＡＩには真似できない、
「人間らしい」思考を取り戻そう――。
■目次
●序章 なぜ「あの人」と「わたし」は、わかり合えないのか？
――「客観性の落とし穴」にハマらないための思考法
・「主観」と「客観」の定義をアップデートする
・「主観」から始める新時代のビジネス戦略
・「ロジカルシンキングの限界」を超える３つのステップ
●第１章 まず、あなたの「価値観」を徹底的に洗い出す
――「自分らしい発想」を、どうやって手に入れるか
・「論理」の先に、「正解」はあるのか
・「自分の主観」を蔑ろにしている現代人
・「頭のいい人」は、こうやって人を動かす
・本当に賢い人は、相手のことを「論破」しない
・なぜ優秀な人は「勘」を大切にするのか？
・「感情と向き合う」ことは、「自分を知る」こと
・ささいな意思決定を“因数分解”してみる
・「自分の意見がない人」から脱却する方法
●第２章 「常識」「ルール」「思い込み」から自由になる考え方
――「視点」を変えれば、「世界の見え方」が変わる
・「自分の価値観を押しつける人」になっていないか
・むやみに「否定しない」「説得しない」「反論しない」
・経営者からの「信頼を勝ち取る」極意
・「思考のバイアス」を取り除く方法
・「相手の主観」を突き止める５つのステップ
「固定観念」が、その交渉をフイにする
●第３章 「説明しても伝わらない」を乗り越える方法
――「主観」をすり合わせ、「認識のズレ」を解消する
・「提案を通すのが上手い人」が考えていること
・「理論武装」された説明は、意外と脆い
・プレゼンテーションで押さえるべき「４つの要素」