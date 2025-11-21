２４万部突破のベストセラー待望の新装版『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本 だからすぐ使える！ すぐ話せる！』著者船津洋が、キンドル電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１０月２１日に『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本 だからすぐ使える！ すぐ話せる！』著者船津洋が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本 だからすぐ使える！ すぐ話せる！』著者船津洋
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4oJ2hPg
・アマゾン書籍 https://amzn.to/448K1qg
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405900
◎２４万部突破のベストセラー待望の新装版！
◎「ネイティブの語感」＋「イメージ」で右脳を刺激するから、
英語がスッと頭に入る！
◎１４３０例文が、米英豪「３カ国語の音声で聞ける」特典が付いて、
さらに内容充実！
本書は、
たった８０単語で、みなさんの頭を「英語脳」にしてしまおうという、
いささか挑戦的な本です。しかも、「中学英語」で。
英語脳とは、「ネイティブの語感」で英語を理解できる頭のこと。
たとえば、runは「走る」ではなく「サーッと動く」感じ。
この「こんな感じ」という単語イメージを、
イラストとともに、脳にすり込んでいくのが本書の特長です。
もちろん、面倒な文法解説は、いっさいありません。
たった８０単語を「意味」としてではなく、「イメージ」として覚える。
これが、「知識としての英語」を「使える英語」に変える近道です！
■目次
●１章 「中学英語」で簡単に「英語脳」になる！
・ｍａｋｅ＝テキパキ整える
・ｒｕｎ＝サーッと動く
ほか
●２章 「芋づる式」でどんどん「英語脳」になる！
・ｃｏｍｅ＝やってくる
・ｇｏ＝進んでいく
ほか
●３章 「右脳」を上手に使って「英語脳」になる！
・ａｔ＝スポットをあてる
・ｉｔ＝とりあえずのｉｔ
ほか
●４章 「日常会話」でサクサクと「英語脳」になる！
・ｆｉｎｄ＝発見する
・ｋｎｏｗ＝知ってる！
ほか
■著者 船津洋（フナツヒロシ）
１９６５年生まれ。東京都出身。言語学者。
上智大学外国語学部英語学科卒業（言語学専攻）。上智大学大学院言語学修士。
４０年以上にわたり、幼児教室や通信教育などの教務を通じて子どもの英語教育と発達研究に携わる。
特に、自身が開発した「パルキッズ」は音声を入口にした英語インプット教材として、３０年を超えるロングラン教材となっている。
現在まで累計で１０万組以上の親子に対して、バイリンガルに育てるための指導を行なっている。
近年では「スローな子育てをしながら賢く育てる」という子育て法をまとめたオンライン講座「地頭力講座」を開講。
英語だけでなく、日本語をはじめ言語学全般に指導範囲を広げている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『たった「８０単語」！ 読むだけで「英語脳」になる本 だからすぐ使える！ すぐ話せる！』著者船津洋
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4oJ2hPg
・アマゾン書籍 https://amzn.to/448K1qg
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405900
プレスリリース詳細へ