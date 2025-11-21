知多半島ご当地声優アイドルとして活動する「知多娘。」(一般社団法人知多娘地域活性プロジェクト)は、2025年の集大成となる単独ライブ「知多娘。2025年ファイナル単独LIVE ～17年目間近にして11年ぶりのメンバー全員集合なるか？～」を、2025年12月21日(日)に東海市「創造の杜交流館 多目的ギャラリー」にて開催いたします。





知多娘。メンバー





本公演は、来年で活動17年目を迎える知多娘。にとって節目となる“年内ラストライブ”。今年1年間の集大成として、知多娘。全メンバーの出演を目指す特別な公演です。





▽「知多娘。」公式サイト

http://www.chita-musume.com/





▽知多娘。公式X

https://x.com/chitamilk









■「知多娘。」とは

「知多娘。」は、知多半島地域をPRするために2009年に誕生した「知多みるく」をはじめとした20体のキャラクター。活動開始から2026年の1月で17年目となります。キャラクターの担当がオーディションで選ばれ、その選ばれたアイドル声優メンバーがキャラクターに成り代わり、ステージ等でPRを行っています。





現在、正規メンバー21名に加え、研修生ユニット「知多娘。牧場☆乙女塾」メンバーが3名所属しています。





しかしながら、これまでの活動の中で、プロの声優や社会人メンバー、受験生なども所属している中、スケジュール等の都合で現役の全メンバーが集合してのイベントは11年前にまで遡ります。





今回のイベントでは、知多みるく役の声優のMoeMiや東浦未来役の声優、小坂井祐莉絵は現在出演の方向で調整中。





インフルエンザやコロナなど体調不良も多い時期ではありますが、11年ぶりの夢の全員集合に向けて準備が進められています。





▽知多娘。メンバー一覧

https://chita-musume.com/voice_actress/





イベント当日は、ファンによって選出される「2025年知多娘。MVP（最高殊勲知多娘。）」「2025年知多娘。新人王」の発表、運営側によって選出される「2025年ゴールデン知多娘。賞」の発表なども行われます。終了後はサイン会に加え、各メンバーのアイデアによる隠し芸、ものまね、面白トークなどが披露されるアフターイベント「知多娘。忘年会」も開催します。





2026年1月11日(日)には誕生17周年を記念した単独LIVEを東海市勤労センターにて実施します。





知多娘。キャラクター





■知多娘。2025年ファイナル単独LIVE

～17年目間近にして11年ぶりのメンバー全員集合なるか？～





日時：2025年12月21日(日)

開場12:45～ 開演13:30～(LIVE終了後には、サイン会も開催します)

会場：東海市創造の杜交流館 多目的ギャラリー

(名鉄常滑線尾張横須賀駅より徒歩5分)





＜出演予定メンバー＞

知多みるく 役 MoeMi

東浦未来 役 小坂井祐莉絵

大府・W・桃花 役 佐藤綺乃

東海しゅう 役 下前真凛

美浜愛 役 尾花りさ

常滑セラ 役 小栗ひなた

武豊乙姫 役 栗田もも

内海お吉さん役 仲村ゆきほ

知多舞子 役 山本姫可

おとたちばなひめ 役 久野夕萌

大田メディ 役 木村亜季

半田酔子 役 恋楓

広小路クララ 役 山田円楓

東浦みこと 役 高畑明里

南知多マリナ 役 吉田るる

太田川千代子 役 猪口結香

美浜恋 役 六花

小野浦お琴 役 能勢あんな

阿久比ほたる 役 藤田明音

大府あかね 役 安江李琉羽

内海お吉ちゃん 役 いおり





知多娘。牧場☆乙女塾 土井彩綾

知多娘。牧場☆乙女塾 平光由果

知多娘。牧場☆乙女塾 石倉凜乃





＜入場チケット＞

単独LIVEのみ 3,500円(お友達・お知り合い紹介割／学割 1,750円)

アフターイベントを含む通し入場料 6,000円(アフターイベントのみ3,000円)





＜前売りチケット購入に関して＞

知多娘。オンラインショップよりチケットをご購入ください。

https://www.chita-musume.com/shop/





＜当日チケットの購入に関して＞

当日直接会場受付にて販売いたしますので会場に直接お越しください。