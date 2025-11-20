全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、現在東京で開催中の新作リアル脱出ゲーム『狂気の山脈からの脱出』を2026年1月23日(金)よりリアル脱出ゲーム大阪心斎橋店にて開催することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/cthulh

今話題のリアル脱出ゲーム『狂気の山脈からの脱出』とは

『狂気の山脈からの脱出』とは、謎を解き明かすことで特定の空間や危機的状況からの脱出を目指す「リアル脱出ゲーム」と、人智を超えた存在に対する人間の無力さや狂気を描く架空の神話体系「クトゥルフ神話」が融合した、リアル脱出ゲームです。未知の山脈、通称「狂気山脈」を舞台に、参加者は調査隊の一員として命がけの調査に挑みます。

SNSで話題沸騰、チケット完売続出、東京開催延長！人気イベントがついに大阪でも開催！

リアル脱出ゲームとして初めてクトゥルフ神話を題材にした本イベントは、情報解禁直後からSNSで大きな話題となり、イベント開幕前に前売チケットの販売数が10,000枚を突破。イベント開始1ヵ月の現在ではすでに20,000枚を突破し、日々たくさんのお客様にお楽しみいただいております。そんなますますの盛り上がりを見せる『狂気の山脈からの脱出』の、大阪開催が決定いたしました。リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店にて、2026年1月23日(金)から3月8日(日)までの開催。チケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売が2025年11月22日(土)12:00から、一般販売が2025年11月29日(土)12:00からスタートいたします。

テントの没入感で高評価続々。怖がりな方はびっくり演出軽減チケットがオススメ！

東京会場の 参加者からは、「クトゥルフ神話の持つ恐怖とリアル脱出ゲームのドキドキがマッチしていてとても良かったです！」「実際にテントに入って謎を解くので没入感が高く、脱出失敗でも満足度がすごかった」「クトゥルフはふんわりとしか知らなかったのですが、密室の緊迫感と狂気山脈の絶望感が味わえてとても楽しかったです！」など、多くの喜びの声が寄せられている本イベント。チケットは、1人でも参加できる「マッチングチケット」のほか、仲間だけでテントを貸し切れる「グループチケット」をご用意。 さらに、ホラー要素や驚かされるのが苦手な方のために、びっくりする演出を事前に把握、任意でスキップできる「びっくり演出軽減グループチケット」もお選びいただけるので、怖いのがあまり得意ではない方も、安心してご参加いただけます。クトゥルフ神話ファンの方はもちろん、クトゥルフ神話を知らない方も、まるで映画の主人公になったかのようなスリル溢れる物語体験を存分にお楽しみいただけます。本イベントは今後、東京、大阪以外の都市での開催も予定しておりますので、続報にもぜひご期待ください。

リアル脱出ゲーム×クトゥルフ神話『狂気の山脈からの脱出』概要

▼イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/cthulhu/▼ストーリー南極大陸にある、黒く危険な巨大山脈…… その名も「狂気山脈」。そこには来たる人類の危機を乗り越えられるほどの資源が眠ると考えられている。90年以上の間、多くの調査隊員が「命より成果」という鉄の掟を掲げて調査を進めてきた。2025年10月。第37次狂気山脈調査隊がベースキャンプにたどり着いたそのとき、人間大ほどの昆虫のような化け物が姿を現わす。化け物に仲間が次々と殺され、隊員たちは散り散りに逃げ惑う。そんな中、隊長はあなたたちに告げる。「成果を持ち帰るため、なんとしてでもこの狂気山脈から脱出するんだ！」果たして調査隊は成果を持ち帰ることができるのか？そして、最後にあなたたちに求められる決断とは……▼プレイ形式制限時間：50分所要時間：約80分参加人数：1テント最大4人会場：屋内ホールサイズ▼開催会場【東京】東京ミステリーサーカス：2025年10月9日(木)～2026年1月18日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：2026年1月23日(金)～3月8日(日)▼大阪会場チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年11月22日(土)12:00～2025年11月28日(金)23:59一般発売：2025年11月29日(土)12:00～▼チケット料金〈前売(平日)〉マッチングチケット：3,600円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,300円(合計13,200円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉マッチングチケット：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈当日(平日)〉マッチングチケット：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉マッチングチケット：4,200円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円)※「びっくり演出軽減グループチケット」はグループチケットと同一料金です。※その他チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。▼主催/企画制作SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム｜SCRAP公式アカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine