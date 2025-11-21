全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、ポーカーと謎解きが融合した新作リアル脱出ゲーム『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』を、2026年1月29日(木)よりリアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店を皮切りに全国で開催いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/poker/

◼︎ポーカーと謎解きの面白さが融合したリアル脱出ゲームが誕生！

本作は、プロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」率いる“POKER ROOM”と、リアル脱出ゲームを手がけるSCRAPがタッグを組んで生み出した、新たな体験型エンターテインメントです。 舞台となるのは、勝てば資金を根こそぎ奪える特別なポーカーが行なわれるカジノ「Greed Kingdom」。プレイヤーは、イカサマを駆使する相手と対峙しながら、突如手に入れた「運命（謎）を解き明かすことで未来（カード）を変える力」を使って“絶対に負けられない”勝負に挑みます。果たして、自身の閃きで運命を操り絶体絶命の状況を覆して勝利することができるのでしょうか。会場はポーカーテーブルやチップ、カードといったアイテムにこだわり、まるで本物のポーカールームに入り込んだかのような臨場感を再現。その中でプレイヤーは謎を解き、実際にポーカーをプレイするチェックポイントでは、本格的なポーカーの演出や緊張感あふれる勝負の醍醐味を存分に体験できます。ポーカーエンタメのトップランナーである「世界のヨコサワ」およびPOKER ROOMと、リアル脱出ゲームをはじめとする最高の体験型ゲーム・イベントを創りあげてきたSCRAPがタッグを組むことで、ポーカーの魅力とリアル脱出ゲームの面白さを最大限に引き出した、新たな体験型エンターテインメントをお楽しみいただけます！

◼︎ ポーカー初心者でも気軽に楽しめる

イベントスタートの際、ポーカー初心者の方にはポーカーについて丁寧な説明もご用意しています。また、イベント中はいつでもルールを確認できる仕組みになっているため、ポーカーのルールをご存じない方でもお気軽にお楽しみいただけます。参加形式は、1～3人のチームで、お連れ様のみでプレイ可能です。制限時間はなく自由なペースでお楽しみいただけます。さらに、謎解きに詰まってもヒントを見ながら進めることができるため、リアル脱出ゲーム初心者から経験者まで、どなたでも安心してご参加いただけるイベントとなっております。

◼︎ 特設サイトでお試しプレイも公開中！

さらに、ポーカーと謎解きの面白さが合わさった本イベントのゲームシステムを無料で体験できる「お試しプレイ」を特設サイトで公開中！ イベント参加前にぜひ遊んでみてください。お試しプレイはこちら：https://realdgame.jp/s/poker/nazo/本イベントは、2026年1月29日(木)よりリアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店を皮切りに、大阪、愛知、京都、岡山など、全国各地で開催いたします。チケットは、少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売が2025年11月22日(土)から28日(金)まで、一般販売が11月29日(土)からスタートします。プロ監修のポーカーと謎解きが融合した新たな形のリアル脱出ゲームをぜひ会場でお楽しみください！

『絶対に負けられないポーカールームからの脱出』 イベント概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/poker/◼︎ストーリーギャンブラーのあなたは、カジノGreed Kingdomへやってきた。勝てばカジノの金を根こそぎ奪える特別なポーカーが行なわれるという。立ちはだかるのは、このカジノ最強の４人。彼らは""圧倒的豪運""と称したイカサマで決して負けることはない。普段ならこんな勝負に手は出さないが、今日は違う。ひょんなことからポーカーの神が憑（つ）いているのだ。その恩恵は「運命（謎）を解き明かすことで未来（カード）を変える力」。この力を使いこなせれば理不尽な戦いにも勝機は見えるだろう。ただしその力の代償は、万が一敗北すると今後どんな勝負にも勝てなくなってしまうというもの。ギャンブラーにとっては命取りだが、このチャンスを逃すわけにはいかない！今日の勝負で頼れるのは、運ではなくヒラメキ。運命を操って絶対に負ける未来を変え、絶対に負けられないポーカーに勝利せよ！◼︎プレイ形式想定所要時間：60分／参加人数：1～3人／屋内イベント／随時スタート◼︎開催会場、日程【東京】リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店：2026年1月29日(木)～【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年2月5日(木)～2026年3月15日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年2月6日(金)～2026年4月5日(日)【京都】リアル脱出ゲーム京都店：2026年3月19日(木)～【岡山】リアル脱出ゲーム岡山店：2026年3月19日(木)～そのほか札幌、宮城、福岡ほか全国各地で開催予定。詳細は後日発表いたします。◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年11月22日(土)12:00～11月28日(金)23:59一般販売：2025年11月29日(土)12:00～◼︎チケット料金1人あたり3,200円～（前売平日）※土日祝、ハイシーズン（GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含む）は料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22〈特典付きチケット情報〉「世界へ脱出！ クリアポーチ」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。すべての前売チケットは、+2,800円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。※特典付きチケットは当日チケットでの販売、および単体での販売はございません。※イベント参加当日、受付にてお渡しいたします。在庫状況によっては後日発送になる場合がございます。※チケット購入画面よりイベントチケットの購入枚数を選択後、特典付きチケットに変更したい枚数を副券で選択し、購入にお進みください。※グループチケットをご購入の場合、スクラップチケット(スクチケ)については、ご参加人数を上限に特典付きの数をお選びいただけます。

◼︎主催／企画制作 SCRAP◼︎監修 POKER ROOM

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉「世界のヨコサワ」とは

プロデビューからわずか3日後に、ポーカー世界三大タイトルの1つであるWorld Poker Tour（WPT）2013 Main Eventで優勝。2022年には、ラスベガスで開催されたポーカー界のアカデミー賞とも称される「Global Poker Awards 2021 ベストパーソナリティ賞」を日本人として初めて受賞し、注目を集めました。海外のカジノを巡りながらプロポーカープレイヤーとしての活動を届けるYouTubeチャンネルは、2025年8月時点で登録者数100万人を超え、ポーカーYouTuberとしても国内外で活躍の場を広げています。

〈補足情報〉POKER ROOMとは

「世界のヨコサワ」が所属するPOKER ROOM社は、"Established Poker"をミッションに掲げ、ポーカーが愛され、受け入れられ、日本の文化として根づく未来を目指しています。"Established Poker”の実現に向けて、ポーカールーム「ROOTS」、「世界のヨコサワ」YouTubeチャンネルの企画・運営をはじめ、アパレル事業やアプリケーション開発など、さまざまなポーカーエンターテインメント事業を展開しています。☆オフィシャルサイト：https://pokerroom.co.jp/