大麻/カンナビノイドに関する11月16日開催の第11回学術集会の演題動画及び資料を会員限定サイトにて公開
日本臨床カンナビノイド学会（事務局：神奈川県川崎市）は、第11回学術集会を順天堂大学にて実施しました。60名の参加があり、当日の演題動画と演題資料を会員限定サイトに11月21日にアップしました。また、本学会は、日本線維筋痛症・慢性痛学会第15回学術集会との合同開催となりました。
当日の演題は次の通りです。
大麻法及び麻向法の一部改正について
秋野公造（参議院議員、福岡県選出、医師）
海外ゲスト講演（1）
Making Space for Medical Cannabis: A Focus on Pain Relief
医療大麻の臨床利用：疼痛緩和の視点から
スニル・クマール・アガルワル博士（米国シアトル、先進統合医療科学研究所ディレクター）
海外ゲスト講演（2）
Cannabidiol Mechanism of Action, Update on Clinical Development, and Real-World Evidence
（カンナビジオールの作用機序、臨床開発の最新動向、および実世界エビデンス）
ファルハド・サヘブカル（Jazz Pharmaceuticals, Inc.）
一般演題
CB2受容体が持つ2面性 何が違いを生むのか？
野崎千尋（早稲田大学先端生命医科学センター准教授）
漢方生薬の日本薬局方に基づく品質検査と、多成分分析＋多変量解析による品質評価
浅野 龍二（株式会社ツムラ）
国内CBD市場における適法性および安全性に関する課題とACIL日本分科会設立の意義
神津 大地（Anresco Japan株式会社）
会員限定サイトでご確認下さい。 ＜動画＞
http://cannabis.kenkyuukai.jp/video/
会員限定サイトでご確認下さい。＜演題資料＞
http://cannabis.kenkyuukai.jp/subject/subject_list.asp
注：当学会では、学会運営の効率化のためにm3,comのシステムを利用しています。
m3.comのIDのない会員様は見ることができません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335005&id=bodyimage1】
＜用語集＞
Δ9-THC：
デルタ９－テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD：
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO／ECDD（依存性薬物専門家委員会）の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
内因性カンナビノイド系：
内因性カンナビノイド系（ECS）は、内因性リガンド（アナンダミド、2-AG等）、それらのカンナビノイド受容体（CB1,CB2等）、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素（FAAH、MAGL等）を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。
2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義：
「ヘンプ」という用語は、「大麻（学名Cannabis sativa L.）」の植物および、その植物のいずれかの部位（種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む）であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ－9－テトラヒドロカンナビノール（delta－9 tetrahydrocannabinol）の濃度が乾燥重量ベースで0.3％以下であるもの」を指す。
