北海道発・経営者限定コミュニティ「AMS」が本格始動 遊び×学び×サウナが融合した革新的モデル。来年200社体制を目指して拡大

北海道発・経営者限定コミュニティ「AMS」が本格始動 遊び×学び×サウナが融合した革新的モデル。来年200社体制を目指して拡大