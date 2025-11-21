北海道発・経営者限定コミュニティ「AMS」が本格始動 遊び×学び×サウナが融合した革新的モデル。来年200社体制を目指して拡大
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）は、北海道の経営者・事業主向けに提供する新コミュニティ「AMS」を正式に本格始動いたしました。
AMS は 遊び × 学び × サウナ”を核とした全く新しい経営者コミュニティで、事業成長と人生の豊かさを同時に実現する環境を提供します。
コミュニティ開放後、参加企業は増加し続けており、来年には200社規模への拡大を予定しています。
「AMS」とは：北海道の経営者のための“遊びながら成長できる”新しい学びの形
AMS は、北海道・札幌を中心とした経営者・事業主限定のコミュニティとして誕生しました。
その特徴は、サウナを軸とした「整いの場」と、即戦力の知識が身につく「学び」を融合させた独自構造にあります。
主要サービス
月1回のサウナ日帰り旅行
非日常空間で心身を整えつつ、毎回テーマを変えたセミナーで学びを深める特別イベント。
月1回の特別パワーランチ会
経営者同士の交流と、主催者に直接相談できる“質の高い経営時間”を提供。
月1回の実践的ビジネスセミナー
机上の空論ではなく、売上につながるノウハウを提供する実務型セミナー。
年4回の経営合宿
深作代表が所有する民泊を利用し、学びを集中的に深める1DAY合宿。
AI集客ツールの提供
広告費ゼロでも成果が出る、関連会社開発のAIツールを利用可能。
全国のサウナ付き一棟貸し宿への無料・割引宿泊
経営者仲間・家族旅行・社員旅行など幅広く活用できる特典。
経営に必要な「学ぶ・つながる・整う」がワンストップで提供される点が高く評価され、参加希望者が急増しています。
代表コメント：「北海道から遊びも仕事も本気の経営者を増やしたい」
AMS の立ち上げについて、株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役の深作浩一郎は次のように述べています。
「北海道を舞台に、本気で遊び、本気で働く経営者仲間を増やしたい。
私自身、北海道の自然を満喫しながら事業を成長させてきた経験から、遊びと学びは切り離すべきではないと考えています。
AMS はその価値観を共有し、互いに成長し続けるための場です」
深作は東京での起業後、地元北海道への貢献を重視し本社を札幌へ移転。若手経営者の増加とともに、学びと交流が一体化した環境の重要性を強く感じ、AMS の設立に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334990&id=bodyimage3】
会員数は順調に成長。来年は200社体制へ
AMS の有料コミュニティは、開始直後から会員増加が続いています。
特に 年額99,000円プラン（2ヶ月分無料） の人気が高く、既存会員の100%が同プランを選んでいます。
今後は、北海道内にとどまらず、全国の経営者・起業家が交流し合えるハイブリッド型経営コミュニティとして拡大し、来年200社の参画を目指して事業を推進します。
AMS 会員特典（抜粋）
全国のサウナ付き一棟貸し宿を半額で4泊まで利用
AIライティングツール「EEATGPTs」を永続利用可能
自社サービスのPR権、宿泊事業参画権
月間3種のイベント（セミナー・ランチ会・サウナ旅行）へ参加可能
経営者が必要とする 「学び」「環境」「つながり」「癒し」 を包括的に提供する唯一のコミュニティとして、さらなる価値創造に取り組んでまいります。
▼AMS公式サイトはこちら
https://white322912.studio.site/
AMS は 遊び × 学び × サウナ”を核とした全く新しい経営者コミュニティで、事業成長と人生の豊かさを同時に実現する環境を提供します。
コミュニティ開放後、参加企業は増加し続けており、来年には200社規模への拡大を予定しています。
「AMS」とは：北海道の経営者のための“遊びながら成長できる”新しい学びの形
AMS は、北海道・札幌を中心とした経営者・事業主限定のコミュニティとして誕生しました。
その特徴は、サウナを軸とした「整いの場」と、即戦力の知識が身につく「学び」を融合させた独自構造にあります。
主要サービス
月1回のサウナ日帰り旅行
非日常空間で心身を整えつつ、毎回テーマを変えたセミナーで学びを深める特別イベント。
月1回の特別パワーランチ会
経営者同士の交流と、主催者に直接相談できる“質の高い経営時間”を提供。
月1回の実践的ビジネスセミナー
机上の空論ではなく、売上につながるノウハウを提供する実務型セミナー。
年4回の経営合宿
深作代表が所有する民泊を利用し、学びを集中的に深める1DAY合宿。
AI集客ツールの提供
広告費ゼロでも成果が出る、関連会社開発のAIツールを利用可能。
全国のサウナ付き一棟貸し宿への無料・割引宿泊
経営者仲間・家族旅行・社員旅行など幅広く活用できる特典。
経営に必要な「学ぶ・つながる・整う」がワンストップで提供される点が高く評価され、参加希望者が急増しています。
代表コメント：「北海道から遊びも仕事も本気の経営者を増やしたい」
AMS の立ち上げについて、株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役の深作浩一郎は次のように述べています。
「北海道を舞台に、本気で遊び、本気で働く経営者仲間を増やしたい。
私自身、北海道の自然を満喫しながら事業を成長させてきた経験から、遊びと学びは切り離すべきではないと考えています。
AMS はその価値観を共有し、互いに成長し続けるための場です」
深作は東京での起業後、地元北海道への貢献を重視し本社を札幌へ移転。若手経営者の増加とともに、学びと交流が一体化した環境の重要性を強く感じ、AMS の設立に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334990&id=bodyimage3】
会員数は順調に成長。来年は200社体制へ
AMS の有料コミュニティは、開始直後から会員増加が続いています。
特に 年額99,000円プラン（2ヶ月分無料） の人気が高く、既存会員の100%が同プランを選んでいます。
今後は、北海道内にとどまらず、全国の経営者・起業家が交流し合えるハイブリッド型経営コミュニティとして拡大し、来年200社の参画を目指して事業を推進します。
AMS 会員特典（抜粋）
全国のサウナ付き一棟貸し宿を半額で4泊まで利用
AIライティングツール「EEATGPTs」を永続利用可能
自社サービスのPR権、宿泊事業参画権
月間3種のイベント（セミナー・ランチ会・サウナ旅行）へ参加可能
経営者が必要とする 「学び」「環境」「つながり」「癒し」 を包括的に提供する唯一のコミュニティとして、さらなる価値創造に取り組んでまいります。
▼AMS公式サイトはこちら
https://white322912.studio.site/